Gli utenti di smartphone Samsung con Android 10 che vogliono continuare a utilizzare Daydream dovranno eseguire il downgrade ad Android 9 Pie, poiché Android 10 non supporta la piattaforma di realtà virtuale di Google per tali dispositivi.

Discussioni sui forum ufficiali di Samsung, XDA e Reddit sono in corso almeno da febbraio di quest’anno, ma Samsung non ha ancora risolto l’inconveniente che non sembra essere un problema di Android 10, dal momento che i dispositivi Google Pixel non hanno alcun problema con le app Daydream anche su Android 10.

Daydream non funziona sui dispositivi Samsung con Android 10

Sembra essere un problema relativamente semplice come un flag mancante nella versione Samsung di Android 10, tuttavia stiamo parlando di un un prodotto naufragato da tempo, quindi è possibile che Samsung non dia molta priorità al problema in quanto la linea di prodotti non è più attiva, inoltre l’adozione della piattaforma Daydream è stata molto scarsa anche quando era ancora in fase di sviluppo, al punto che il problema non era nemmeno emerso fino a oggi.

La redazione di Android Authority ha contattato Samsung per cercare di ottenere alcune informazioni sul problema, ma al momento non ha ricevuto risposte.

Non tutto quello che Google sviluppa finisce per diventare un prodotto funzionale o popolare. Un esempio banale può essere quello dei Google Glass, gli occhiali intelligenti che diversi anni fa avrebbero dovuto rivoluzionare il mercato.