L’app Amplificatore di Google contempla da qualche ora anche le cuffie Bluetooth. Lo strumento per l’accessibilità reso disponibile circa un anno fa dagli uomini di Mountain View era utilizzabile solo con le cuffie cablate, indipendentemente dal fatto che avessero all’estremità un jack audio da 3,5 mm o una USB-C.

Tuttavia trovare oggi un nuovo smartphone con l’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri è pressoché impossibile, per cui la scelta di consentire l’utilizzo di Amplificatore anche con delle cuffie auricolari Bluetooth appare più che oculata. Inoltre il fatto che non ci sia un collegamento fisico di mezzo permette di posizionare lo smartphone il più vicino possibile alla fonte sonora, ed anche di ricaricarlo mentre si sfruttano le potenzialità di Amplificatore di Google.

All’interno dell’app è Big G stessa a mostrare uno scenario utile a sfruttare la compatibilità con le cuffie senza fili: si può posizionare lo smartphone nelle prossimità di un altoparlante o di un televisore e sfruttare gli auricolari wireless per ascoltare l’audio a distanza, il che può tornare utile un po’ a tutti e non solo a chi avesse problemi di udito.

Qualcuno potrebbe obiettare che in questo modo l’app può essere utilizzata in modo poco “pulito”, ma tant’è. Per utilizzare le cuffie Bluetooth con Amplificatore serve almeno la versione 3.0.3 di cui potete verificare la disponibilità sul Play Store di Google tramite il badge in basso.