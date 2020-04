Zuiq è un gioco che mette alla prova le vostre conoscenze a livello di cultura generale attraverso parole e immagini che stuzzicano la mente.

Il gioco propone tantissimi quiz che spaziano tra varie categorie come geografia, scienza, arte, sport, attualità, musica, matematica e molte altre, ma non ci sono risposte tra le quali scegliere.

Ad esempio, dovrete riconoscere una stato dalla sua forma, una persona da una singola foto, i particolari di un dipinto e risolvere indovinelli partendo da semplici indizi, ma dovrete sempre inserire una risposta testuale.

Per giocare al trivia game è sufficiente osservare attentamente la frase o l’immagine proposta, inserire la risposta nella casella in basso e premere il pulsante grigio per confermare.

Nel caso vi trovaste bloccati potrete ricorrere a dei suggerimenti ottenibili guardando una pubblicità e avanzando nei livelli ne verranno sbloccati via via di nuovi.

Il gioco a quiz include al momento 84 livelli unici da completare tra immagini, parole e citazioni, tuttavia l’app è in continuo aggiornamento con nuovi livelli che verranno aggiunti ogni settimana.

Zuiq è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.