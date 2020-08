Yu-Gi-Oh! Neuron è la companion app ufficiale di Yu-Gi-Oh! GCC che offre la possibilità di utilizzare la fotocamera dello smartphone per gestire i propri Deck e altre utili funzionalità.

L’applicazione permette di identificare e scansionare facilmente fino a 20 carte di Yu-Gi-Oh! alla volta e registrare i propri Deck nel database delle carte di Yu-Gi-Oh GCC, inoltre consente di effettuare la ricerca delle carte specificando nome, testo, collegamenti e altro e visualizzarne il testo in 8 lingue.

Yu-Gi-Oh! Neuron facilita la gestione dei Deck e non solo

Yu-Gi-Oh! Neuron permette inoltre di calcolare i Life Points, effettuare ricerche di liste Deck pubblicate in tutto il mondo, consultare la versione più recente dell’Elenco Proibite/Limitate e perfino di simulare la propria mano iniziale di 5 carte.

L’app complementare consente di registrare, salvare e archiviare i Duelli e supporta il lancio di dadi e monete, il posizionamento e la rimozione dei segnalini, inoltre è un’app di supporto che può essere usata nei tornei ufficiali di Yu-Gi-Oh! GCC.

Yu-Gi-Oh! Neuron è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla fotocamera e a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’app nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 8.0 o versioni successive.

