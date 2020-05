Ultimate Custom Night è uno spinoff di Five Nights at Freddy’s, la serie di videogiochi horror incentrata sulla fittizia Freddy Fazbear’s Pizza.

Si tratta di un survival horror già pubblicato su Steam nel 2018 in cui si tenta di sopravvivere in un ambiente ostile popolato da personaggi animatronici con tendenze omicide.

Il gameplay vede il giocatore impegnato a gestire dalla propria scrivania il sistema che controlla le porte laterali, le videocamere di sorveglianza e le prese d’aria che conducono direttamente nel suo ufficio.

Per completare le sfide finali sarà necessario padroneggiare anche altri strumenti come il riscaldatore, l’aria condizionata, un carillon, un generatore di corrente e altro ancora, inoltre bisognerà anche installare trappole laser nelle prese d’aria e raccogliere monete per acquistare oggetti utili.

Ultimate Custom Night porta su Android il meglio di FNaF

Il survival horror prende tutto il meglio degli altri titoli della saga di FNaF e mette a disposizione 50 spaventosi personaggi animatronic provenienti dalla saga, infinite possibilità di personalizzazione abbinando qualsiasi assortimento di personaggi e impostando la difficoltà.

Ultimate Custom Night è disponibile per Android al prezzo di € 3,39 con un acquisto in-app opzionale di € 5,49 necessario per ottenere un kit di sopravvivenza ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente un dispositivo con almeno 2 GB di RAM e Android 6.0 o versioni successive.