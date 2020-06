Pokémon Café Mix è un puzzle game in cui gestirete un bar che serve leccornie ai Pokémon per aumentare il livello di amicizia.

Per soddisfare il palato dei simpatici avventori è necessario evadere i loro ordini trascinando i tasselli Pokémon per formare delle catene e risolvere i vari puzzle complicati, in modo da creare bevande e piatti golosi con graziose decorazioni a tema Pokémon.

Per creare una catena è necessario collegare almeno due tasselli con degli swipe, tuttavia bisogna tenere d’occhio il tempo e il numero di mosse a disposizione.

Il Pokémon Café apre i battenti

I Pokémon possono aiutarvi a con le loro abilità Café che possono essere ottenute riempendo una barra accumulando la motivazione dei Pokémon e utilizzate per eseguire delle combo.

Man mano che il Café cresce in popolarità, potrete espanderlo per ospitare ancora più Pokémon e aggiungere nuove prelibatezze al menu, inoltre il gioco offre la possibilità di fare amicizia con i Pokémon preferiti e aggiungerli allo staff servendo loro manicaretti che rafforzeranno il vostro legame aumentando il livello di amicizia.

Pokémon Café Mix è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi.

A seguire trovate il badge per rintracciare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

