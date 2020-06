Death Come True è un misterioso lungometraggio a metà tra film interattivo e videogioco ideato dal geniale creatore della serie di Danganronpa.

L’avventura interattiva pubblicata da Izanagi Games inizia con il protagonista che viene svegliato da un’improvviso squillo del telefono mentre giace su un letto di una stanza d’albergo.

Quando risponde riceve un messaggio dal portiere che lo informa di rivolgersi alla reception in caso di bisogno, tuttavia l’uomo non ricorda nulla.

Guardandosi intorno vede una donna legata e priva di sensi, mentre le notizie serali in TV parlano proprio di lui come un ricercato con l’accusa di essere un assassino. In quel momento si sente bussare alla porta…

Death Come True è un film interattivo e un videogioco

Nelle varie scene il protagonista prosegue nella storia seguendo le vostre scelte che avranno delle conseguenze sugli accadimenti successivi fino a portare la trama verso differenti finali.

Previous Next Fullscreen

Ogni qualvolta il protagonista morirà potrete ottenere una “Death Medal” basata sul modo in cui è deceduto e in base al numero di medaglie ottenute saranno disponibili filmati speciali chiamati “DeathTube”. L’avventura impiega un cast di attori giapponesi, tuttavia i testi sono tradotti anche in italiano.

Death Come True è disponibile per Android al prezzo di € 17,99 senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso a telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla conneaaione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il filmato dimostrativo e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

Leggi anche: Offerte per app e giochi Android