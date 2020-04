Dead by Daylight Mobile è un gioco survival horror caratterizzato da un multiplayer asimmetrico 4 contro 1 in cui un assassino impazzito dà la caccia a quattro malcapitati in un terrificante incubo.

Il gameplay offre ai giocatori la possibilità di impersonare sia di killer che i sopravvissuti in un mortale gioco a nascondino in ambientazioni raccapriccianti.

Lo scopo dei sopravvissuti sarà quello di attivare dei generatori e raggiungere una delle uscite, mentre il killer dovrà impedire loro di salvarsi.

Il survival horror di Behaviour Interactive propone una visuale in soggettiva e include mappe generate casualmente, progressi e vantaggi diversificati per i vari personaggi che possono essere a loro volta personalizzati con speciali capi di abbigliamento e accessori.

Il gioco include anche iconici assassini provenienti dal mondo del cinema horror come Michael Myers, Amanda Young di SAW o Ghost Face, oltre a sopravvissuti di culto come Laurie Strode di Halloween e David Tapp di SAW.

Dead by Daylight Mobile è disponibile per Android gratuitamente con acquisti in-app opzionali per sbloccare personaggi, personalizzazioni ed equipaggiamenti e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per reperire il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.