Con la collaborazione di Rakuten Kobo, Fastweb ha lanciato un’iniziativa che può far felici i possessori del principale concorrente del Kindle di Amazon. Fino al 15 maggio i clienti Fastweb possono riscattare un codice sconto da 5 euro da investire sull’acquisto di un libro in formato digitale su kobo.com.

L’iniziativa è inserita nel programma gratuito di fidelizzazione liveFAST, con il codice sconto che può essere riscattato, come detto, entro il 15 maggio e speso sul portale tedesco nei trenta giorni seguenti, dunque fino al 15 giugno 2020. Ottenerlo è semplice: basta accedere alla pagina liveFAST con le proprie credenziali, cliccare su Vantaggi per me alla voce liveFAST e scorrere fino a Leggere è più leggero.

Per utilizzare il codice sconto, da inserire nel campo Aggiungi codice promozionale presente nel Riepilogo pagamento del carrello sul portale Kobo, è necessaria una spesa minima di 5,01 euro entro la data di fine iniziativa. Difficile non trovare qualcosa di interessante in un catalogo da 6 milioni di titoli come quello di Rakuten.

Il codice è utilizzabile una sola volta e non è cumulabile con altri buoni. Lo riscatterete? Fateci sapere la vostra nei commenti!