Stanchi di recensire i soliti smartphone cinesi Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme dal vanitoso buon rapporto qualità/prezzo abbiamo voluto provare un vero cinesone veramente economico.

Dopo qualche ricerca online siamo incappati in Elephone E10 Pro, acquistabile su Banggood a questo link per 120 Euro con spedizione inclusa e ve lo abbiamo così portato in video.

Ci siamo chiesti cosa potesse offrire un tale smartphone viste sia le sue specifiche tecniche che il prezzo di vendita accessibile e se potesse aver senso un suo acquisto nel 2020.

Video prova smartphone cinese da 120€

Design e materiali

Da un cinesone in piena regola non ci aspettiamo certo materiali di qualità o una costruzione particolarmente solida e tutto ciò trova conferma su E10 Pro. Trattiene molto le ditate e facendo pressione sulla back cover si avverte un movimento della scocca, segno di non estrema cura costruttiva.

E non si fa mancare colori sgargianti e pacchiani al punto giusto, caratteristica ricorrente nei device di origine orientale, che però devono piacere.

Display

Lato pannello frontale ci si aspettano sempre soluzioni non al top per resa cromatica e contrasto dei neri, dando per scontato la presenza di un normale display LCD.

E10 Pro in realtà non fa male: i colori sono vivaci e i neri contrastati al punto giusto ma comunque senza esagerare, con l’unica nota negativa rappresentata da dei bianchi troppo tenenti al blu senza possibilità di regolazione dalle impostazioni.

La risoluzione è HD+ e non ci siamo stupiti di questo dato. Fortunatamente non si nota molto la griglia dei pixel in questo caso, rendendo il pannello meno fastidioso da osservare e ad un primo sguardo addirittura piacevole: che sorpresa!

Ci ha però deluso lato touch: è veramente poco sensibile al tocco, tant’è che occorre effettuare dei tap molto più decisi del normale perché venga riconosciuto il comando associato.

Hardware e prestazioni

Che gli smartphone cinesi super low cost non siano dotati di un hardware all’ultimo grido è cosa risaputa: E10 Pro non si smentisce e monta una CPU MediaTek Helio P22 di fascia bassa con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Ad essere sinceri ci saremmo piuttosto aspettati una configurazione 3/64 GB ma in realtà c’è il trucco: la memoria di E10 Pro è particolarmente lenta, un poco più lenta della eMMC 5.1 montata su Redmi Note 7 con cui abbiamo fatto un paragone in termini di velocità in lettura/scrittura.

In merito invece ai gameplay questi sono frustranti da portare a termine: il framerate è molto instabile e svariati micro freeze incombono non poco frequentemente bloccando l’immagine per qualche istante, per poi riprendere l’esecuzione dei giochi come se nulla fosse.

Se siete dei gamer o in cerca di buone prestazioni senza ombra di dubbio questi padelloni cinesoni non possono fare per voi.

Software e utilizzo

A bordo è installato Android 10 con patch di maggio 2020. L’interfaccia è simile alla stock con però tanti accorgimenti e cura nei dettagli in meno. Solitamente il software è tra gli elementi meno curati in un telefono cinese di questa fascia di prezzo ed è difficile trovare sistema in grado di girare fluidamente: anche questo Elephone presenta difficoltà anche nell’esecuzione di operazioni non particolarmente complesse dal momento che non risulta sempre fluido e si rallenta facilmente.

A tutto questo non contribuisce certamente l’accoppiata CPU – memoria date le prestazioni tutt’altro che al top e non in grado di dare un boost al sistema in caso di necessità. Abbiamo però molto apprezzato la presenza nativa dei servizi e delle app Google, risparmiandoci la necessità di scaricare a installare manualmente tutti gli apk necessari generando magari qualche incompatibilità o comunque incappando in qualche fastidioso grattacapo.

Fotocamera

Dal momento che ci sono capitati negli anni tra le mani smartphone cinesi con sensori posteriori inesistenti (vale a dire che possedevano alcuni fori con finte “grafiche” di fotocamere) ci saremmo potuti aspettare qualsiasi cosa. E10 Pro dispone di quattro sensori di seguito riassunti:

Super grandangolo 13 MP;

Standard 48 MP;

Macro 5 MP;

Profondità 2 MP;

Selfie 13 MP.

Alla luce del sole gli scatti hanno una buona risoluzione ma senza eccellere lato HDR e taratura colore. Al buio invece si evidenziano tutte le difficoltà delle fotocamere, poco curate un po’ come il software e solitamente ciò rappresenta un punto molto debole per gli smartphone asiatici estremamente economici.

Batteria

Componentistica dalla scarsa potenza vuol dire avere a bordo un hardware non energivoro: con 4000 mAh di batteria Elephone E10 Pro se la cava bene portando a casa 6 ore e mezza di schermo attivo con uso medio/basso spalmato su 2 giorni interi d’uso e trascorrendo anche molte ore in stand-by.

Certo si poteva fare qualcosa in più ma non dimentichiamoci che qui entra in gioco ancora una volta il software, che se non ben ottimizzato gli resta solo da adagiarsi sullo scarso consumo energetico dei componenti.

Connettività

“Ma la SIM italiana funziona?”, “Prende bene?”, “Ha banda 20?”. Queste sono alcune delle domande a cui spesso ci ritroviamo a dover rispondere quando parliamo di smartphone cinesi anche di brand noti come Xiaomi.

Il dubbio è lecito dal momento che in Cina la banda 20 (800 MHz) non è utilizzata, al contrario di quanto accade qui in Europa, di conseguenza con alcuni operatori italiani in assenza di tale banda potrebbero subentrare problemi di connettività.

Importare un device cinese può essere un rischio in tal senso, tuttavia E10 Pro è munito di quel che serve per offrire il supporto alle reti nostrane, anche in 4G.

Piccola nota: ci saremmo aspettati di vedere un jack audio 3,5mm incorporato dato il prezzo di vendita ma su E10 Pro è assente. Presente però l’NFC, caratteristica non scontata data la provenienza cinese.

In conclusione

Possiamo reputarci piuttosto soddisfatti del telefono che siamo riusciti a reperire dato il prezzo e l’offerta concreta del prodotto.

Quello che vi consigliamo però è il passaggio diretto a device della fascia dei 200 euro o più dal momento che così è più facile reperire smartphone di brand più conosciuti e dal buon know-how aziendale. Ripiegare invece su cinesoni da 100-150 euro comporta una necessaria conoscenza da parte dell’acquirente di tutti quelli che sono i “rischi” nell’importare un prodotto cinese come per esempio le eventuali tasse doganali da sostenere o la garanzia sul prodotto spesso in questi casi difficile se non impossibile da far valere nel nostro paese.