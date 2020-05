Weather App Pro è un’applicazione che fornisce previsioni del tempo orarie per il giorno corrente e per i prossimi 7 giorni per un numero illimitato di località.

L’app offre le classiche informazioni meteo tra cui umidità, probabilità di pioggia, precipitazioni, vento, temperatura, punto di rugiada, nuvolosità, indice UV, pressione atmosferica, orari per alba e tramonto, fasi lunari.

Il radar meteo visualizza in tempo reale la situazione di vento, temperatura, umidità, pioggia e neve, nuvole e pressione atmosferica tramite un’animazione grafica che mostra l’evoluzione di questi parametri nei giorni a seguire.

Nel pannello delle opzioni è possibile impostare le preferenze per tutte le unità di misura, attivare o meno le notifiche, la barra di stato, le notizie meteo giornaliere, lo sfondo scuro, cambiare lingua e regolare altre preferenze.

L’app per le previsioni del tempo mette a disposizione numerosi widget personalizzabili disponibili in vari stili e dimensioni e mostra le informazioni meteo anche nella schermata di blocco dello smartphone.

Weather App Pro è disponibile per Android al prezzo di € 4,29 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione a alle informazioni sulla connessione Wi-Fi. A seguire trovate il badge per individuare l’app per il meteo nel Play Store di Google.