Plexamp è un lettore musicale Plex progettato per gli audiofili e gli appassionati di musica in cerca di un’esperienza audio avanzata e ricca di funzionalità.

Il player audio mette a disposizione funzionalità quali Loudness leveling, riproduzione true gapless, transizioni soft, un preamplificatore configurabile, un equalizzatore parametrico, uno strumento di ricerca potente, la cronologia delle attività di riproduzione e molto altro.

L’interfaccia include sfondi UltraBlur, una dozzina di visualizzatori ipnotici e quattro temi visivi per soddisfare tutti i gusti degli utenti, mentre il Mix Builder offre la possibilità di esplorare la musica per artista e creare una miscela musicale perfetta.

L’app permette inoltre di scaricare sul dispositivo mobile alcune ore di musica dalla propria playlist o dalle stazioni preferite in modo da creare un mix personalizzato o una radio da ascoltare anche offline.

Plexamp è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive, tuttavia, per utilizzare questa app è necessario un Plex Media Server e un Plex Pass attivo.