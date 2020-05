Pinnit – Create & pin notifications è un’applicazione che offre la possibilità di gestire in modo produttivo le proprie note e gli appunti.

Lo strumento consente di creare, gestire e appuntare le proprie note sul pannello di notifica in modo semplice e pratico, trasformando le varie cose da fare in notifiche persistenti che rimarranno visibili finché non verranno gestite scoprendo il relativo pannello.

L’app per la gestione degli appunti è particolarmente facile da usare, infatti è sufficiente un tocco per aggiungere, un tocco per modificare e un tocco per eliminare.

A differenza di altre app progettate per gestire le notifiche quando compaiono, Pinnit trova applicazione per le attività che non dipendono dall’orario o che non richiedono un’attenzione immediata, ma che possono essere svolte in un qualsiasi momento della giornata.

Lo strumento di produttività mette a disposizione la modalità scura attivabile direttamente dalla schermata home (On, Auto, Off) e permette di contattare il servizio di supporto per qualsiasi domanda o segnalazione di bug.

Pinnit – Create & pin notifications è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.