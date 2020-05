My Movies 3 Pro è un’applicazione che permette di catalogare la vostra intera collezione di film e serie TV attraverso un database online che contiene i dati di oltre 1.200.000 titoli tra DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e copie digitali.

L’app offre numerose funzionalità, tra le quali la possibilità di scansionare rapidamente ampie collezioni, tracciare i film visti al cinema o sui servizi streaming, importare collezioni esistenti da altre app e condividerle con la famiglia e gli amici, tenere traccia dei titoli prestati, creare statistiche dettagliate, personalizzare i titoli con luogo, tag, note, rating, dettagli d’acquisto e molto altro.

My Movies 3 Pro offre molte possibilità per personalizzare l’interfaccia e varie opzioni di classificazione, filtri avanzati con la possibilità di salvarli per un uso futuro, copertine fronte e retro e locandine cinematografiche, la possibilità di guardare i trailer e di utilizzare funzioni per il controllo dei genitori.

L’applicazione si integra con Trakt.TV, Facebook e Twitter e include sezioni con le prossime uscite in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD, inoltre permette il controllo a distanza dei Dune media player e di Windows Media Center.

Infine, è possibile usare l’applicazione come un prodotto a se stante sul vostro dispositivo Android o in aggiunta ad altri pacchetti di software disponibili per tutte le popolari piattaforme in modo da mantenere il vostro catalogo sincronizzato tra i client, inoltre, per eventuali titoli mancanti è possibile segnalarli e saranno inseriti dallo staff entro 48 ore.

My Movies 3 Pro è disponibile per Android al prezzo di € 5,49 senza acquisti in-app, ma è disponibile anche la versione gratuita che offre una prova limitata a 50 titoli e 10 elementi fra trailer e uscite.

L’applicazione chiede le autorizzazioni per l’accesso a identità, contatti, fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.