Hi Icon pack è un’applicazione che consente di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone caratterizzate da sfumature colorate a gradiente.

L’icon pack mette a disposizione oltre 700 icone con risoluzione 240×240 pixel (qualità HD) con il supporto per il calendario dinamico, 10 sfondi disponibili sul cloud con supporto per Muzei Live Wallpaper, 8 modelli Kustom e 7 per Zooper.

Le icone sono navigabili scorrendo l’intero elenco o per categoria, tuttavia è possibile trovarle tramite ricerca testuale, inoltre è possibile visualizzarne l’anteprima e richiedere le icone mancanti tramite il tool integrato nell’app.

Nelle impostazioni è possibile scegliere il tema dell’applicazione (chiaro, scuro, Amoled, trasparente, Amoled scuro automatico e Amoled chiaro automatico) e se colorare la barra di navigazione, abilitare le animazioni, lo sfondo nell’anteprima, le anteprime in alta risoluzione, attivare la ricerca avanzata, le notifiche ed eventualmente nascondere l’icona dal menu delle app.

Per applicare il pacchetto di icone è necessario un launcher custom supportato tra cui Nova, AC, Action, ADW, Apex, Atom, Aviate, CM Theme Engine, Go, Holo, iTOP, KK, LG, Lucid, M.

Hi Icon pack è disponibile per Android al prezzo standard di € 1,49 senza acquisti in-app, ma al momento è in promozione a € 0,89, e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per individuare l’icon pack nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.