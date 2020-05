CampNight – Sleep Sounds è un’applicazione che mette a disposizione dei suoni ispirati alla natura che favoriscono il sonno e un rapido addormentamento.

I suoni contenuti nell’app si ispirano a una notte trascorsa in tenda immersi nella natura e offrono l’opportunità di migliorare la qualità del sonno grazie al rilassamento indotto da un ambiente tranquillo ricreato attraverso i suoni della natura incontaminata.

La schermata dell’applicazione mostra il timer che può essere regolato tramite degli swipe in alto e in basso sullo sfondo di un paesaggio che ritrae una tenda riscaldata dal fuoco accampata in un paesaggio montano.

In basso sono presenti le icone per attivare e disattivare il rumore del crepitio del fuoco e della pioggia e una scorciatoia per chiudere la porta della tenda se si desidera attenuare il volume dei suoni.

Nelle impostazioni è possibile visualizzare le brevi istruzioni per utilizzare l’app, inviare un’email allo sviluppatore, valutare l’app e scoprire le altre applicazioni dello sviluppatore.

CampNight – Sleep Sounds è disponibile per Android al prezzo di € 0,89 senza acquisti in-app ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.