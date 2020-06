buddybank è l’applicazione ufficiale che permette di gestire dallo il smartphone conto corrente a canone zero di Unicredit.

Il conto buddybank a canone zero include una carta di debito internazionale Mastercard, bonifici SEPA gratuiti, nessuna commissione di prelievo in tutti gli ATM del gruppo Unicredit in Italia e all’estero, versamento gratuito di contanti in tutti gli ATM evoluti Unicredit e l’assistenza bancaria disponibile 24/7 tramite chat.

L’app buddybank è disponibile per Android

Lanciata due anni fa su iOS, l’app buddybank ora offre anche agli utenti Android la possibilità di aprire un vero conto corrente bancario con IBAN italiano completamente gestibile da smartphone per usufruire dei numerosi vantaggi in mobilità.

L’app buddybank consente di personalizzare i limiti di spesa, di prelievo oppure il funzionamento in precise aree geografiche, inoltre è possibile abilitare le carte con Google Pay per pagare comodamente utilizzando lo smartphone in modo facile e sicuro, pagare i bollettini, i MAV/RAV, PagoPA, CBILL, il bollo auto/moto e gestire i pagamenti con F24.

Infine, l’opzione buddybank love, che prevede un canone di 9,90 euro al mese, aprendo il conto entro il 31.12.20, include il servizio Lifestyle Concierge, sempre attivo 24/7 anche all’estero, utile per organizzare un weekend speciale, acquistare biglietti per eventi e viaggi, prenotare ristoranti, hotel, trovare il regalo perfetto e molto altro.

Come benvenuto, i nuovi clienti buddybank che apriranno il conto entro il 7 settembre 2020 riceveranno un bonus di 40 euro (istruzioni su buddybank.com/it/40special).

buddybank è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, telefono, fotocamera, microfono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali.

A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 7.0 o versioni successive.