AFIC è un’applicazione che offre la possibilità di conoscere gli oltre 75 Festival aderenti all’Associazione Festival Italiani di Cinema sparsi sul territorio nazionale. L’app permette di leggere le schede che descrivono il Festival e la sua storia, scoprire concorsi, premi, contatti e tante altre informazioni.

La schermata home di AFIC mostra l’elenco dei festival in arrivo, come il Festival del Cinema Africano Asia e America Latina, il Premio Cinema Giovane e il Bergamo Film Meeting, molti dei quali sono stati posticipati a causa dell’emergenza COVID-19 che ha costretto i festival associati a modificare il calendario degli eventi.

La sezione inferiore dell’interfaccia è dedicata alle news sul mondo AFIC, inclusi i comunicati stampa e i progetti dell’Associazione, inoltre a breve l’app offrirà la possibilità di valutare il festival al quale l’utente sta partecipando.

L’app AFIC è utile per orientarsi nei festival cinematografici aderenti all’Associazione e presenti sul territorio italiano attraverso una rapida consultazione di schede dettagliate per ogni evento e un calendario interattivo che mostra il prossimo festival e il più vicino sul territorio.

AFIC è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e a foto, elementi multimediali. A seguire trovate il badge per individuare la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.2 o versioni successive.