Always On Edge è una’applicazione che produce effetti luminosi lungo i bordi del display quando arrivano notifiche o si verificano altri eventi, con la possibilità di personalizzate a piacere un gran numero di opzioni e funzionalità.

L’app consente di illuminare in vari modi i bordi del display, della fotocamera frontale o di entrambi quando arriva una notifica o durante la ricarica del dispositivo, la riproduzione della musica, durante una chiamata, quando vengono inserite le cuffie o altri eventi e può essere personalizzata per funzionare anche con l’orologio AOD.

Always On Edge crea effetti luminosi personalizzati

Lo strumento offre la possibilità di personalizzare il colore, lo stile e l’animazione dell’effetto di illuminazione per ogni evento, app, nome di contatto o gruppo di chat, tuttavia può essere utilizzato anche come promemoria.

Previous Next Fullscreen

L’applicazione consente di impostare vari livelli di luminosità a seconda dei contesti come ad esempio una bassa luminosità per i widget AOD/orologio e una luminosità più alta per gli ambienti con molta luce, inoltre mette a disposizione numerose opzioni per regolare il comportamento dell’app nelle diverse situazioni e supporta tutti gli stati dello schermo (spento, acceso, orizzontale o verticale) e gli smartwatch Android.

Always On Edge è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da un acquisto in-app opzionale necessario per sbloccare tutte le funzionalità e rimuovere la pubblicità al prezzo di € 2,89.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, foto, elementi multimediali e file ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al video dimostrativo. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.