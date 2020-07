Se possedete un indossabile Amazfit, o se siete in procinto di acquistarne uno conoscerete l’omonima companion app, disponibile gratuitamente sul Play Store e necessaria per collegare lo smartphone al dispositivo. È in fase di roll out Amazfit 4.7.0 con una serie di novità che la rende ancora più interessante.

Vediamo dunque quali sono le novità introdotte e come aggiornare l’applicazione, manualmente o in maniera automatica utilizzando il Play Store.

Novità Amazfit 4.7.0

Non sono moltissime le novità per una versione di Amazfit che si è concentrata maggiormente sulle ottimizzazioni delle funzioni esistenti, per rendere ancora più godibile l’esperienza d’uso.

Si parte dalla pagina dedicata ai dettagli dell’indice PAI (Personal Activity Intelligence) che tramite un numero vi fornisce un indicatore dell’attività personale svolta negli ultimi giorni. Ora tra i dettagli è visibile anche il dato relativo all’età fitness dell’utente, che avrà dunque modo di capire se il suo stato di forma è ottimale o se è invece necessario correre ai ripari con una dieta o una serie di allenamenti di maggiore intensità.

Ottimizzazioni per la pagina che mostra i dati in maniera dettagliata: ora viene mostrato per default il giorno più recente in cui è stata registrata un’attività. È stato infine ottimizzato il processo di pairing tra un nuovo dispositivo e l’applicazione, supportando sia la scansione del codice QR sia la connettività Bluetooth, a seconda del modello da abbinare.

Come aggiornare Amazfit

Se avete già installato l’app di Amazfit sul vostro smartphone, o se volete installarla in vista dell’acquisto di un nuovo dispositivo potete utilizzare il badge sottostante che vi permetterà di aggiornare/installare l’app dal Play Store di Google.

Qualora non dovesse essere disponibile la versione più recente, il cui roll out potrebbe impiegare alcuni giorni per raggiungere tutti, potete scaricare il file apk da questo indirizzo e procedere all’installazione manuale. Se avete già installato l’app verrà effettuato un normale aggiornamento, senza che i vostri dati vengano cancellati.