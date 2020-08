Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+ e Samsung Galaxy S10 Lite, che accolgono le patch di sicurezza di agosto 2020, le ultime rilasciate da Google. A questi si aggiungono Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20+, che risolvono una piccola questione con le reti 5G, e Redmi Note 7 Pro, che si aggiorna finalmente ad Android 10 stabile. Scopriamo insieme le novità portate dai firmware, alcuni dei quali in distribuzione anche in Italia.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+

Dopo l’avvio del rollout di fine luglio, Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ si aggiornano in Italia con i firmware N970FXXS6CTGA e N975FXXS6CTGA, che introducono le patch di sicurezza di agosto 2020. Queste ultime includono la correzione a due vulnerabilità definite “critiche” (CVE-2020-3699 e CVE-2020-3698) e a tante altre di livello più basso, comprese le 39 specifiche per i dispositivi del marchio.

Il changelog non riporta altre novità di rilievo, oltre all’eliminazione di alcuni bug, ai miglioramenti generici di stabilità e ai perfezionamenti delle prestazioni del dispositivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10 Lite

Anche Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di agosto 2020, e lo fa attraverso il firmware G770FXXS3BTG2. Oltre ai tanti miglioramenti lato sicurezza, che includono la soluzione a una vulnerabilità dei driver USB, l’update porta sullo smartphone dei perfezionamenti alla funzione Quick Share (ricevuta con la One UI 2.1).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20+

Aggiornamento più “piccolo” per Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20+: per i due flagship 2020, già aggiornati alle patch di sicurezza di agosto 2020 in Italia, è in distribuzione un update che risolve un problema con alcune reti 5G, tra cui quelle dell’operatore olandese KPN. Non sappiamo se questo secondo aggiornamenti di agosto per i Samsung Galaxy S20 sia “necessario” anche in Italia, ma lo scopriremo nei prossimi giorni.

Novità aggiornamento Redmi Note 7 Pro

Dopo l’arrivo, anche in Italia, su Redmi Note 7, è arrivato anche il momento di Redmi Note 7 Pro, che sta finalmente ricevendo l’aggiornamento ad Android 10 in versione stabile. L’update si basa sulla MIUI 11, nonostante le build beta si fossero spinte alla MIUI 12, e la sua distribuzione è partita dall’India.

Il firmware V11.0.2.0.QFHINXM porta con sé tutte le novità pensate da Google per la sua ultima (ancora per poco) versione di Android, oltre alle patch di sicurezza di luglio 2020.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, S10 Lite, S20 e S20+

Potete aggiornare Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20+ direttamente dalle impostazioni di sistema: non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti Software > Scarica e installa”. Nel caso non riusciate ancora a trovare l’ultimo update dovete solo armarvi di un po’ di pazienza e riprovare dopo qualche ora o giorno.

Come aggiornare Redmi Note 7 Pro ad Android 10

Per aggiornare Redmi Note 7 Pro ad Android 10 potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Info sistema > Aggiornamenti di sistema“. Il rollout è partito dall’India, dunque potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che la nuova versione del robottino raggiunga il vostro smartphone.

