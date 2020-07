Mancano poche ore all’inizio del mese di agosto ma Samsung è già pronta a rilasciare gli aggiornamenti software con le patch di sicurezza di agosto 2020. I modelli Samsung Galaxy S10 stanno già iniziando a ricevere le patch, mentre in queste ore alcuni utenti stanno ricevendo l’aggiornamento firmware N97xFXXS6CTGA su Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 10/Note 10+ N97xFXXS6CTGA

Gli attuali (ma non per molto) top di gamma della serie Samsung Galaxy Note 10 stanno iniziando ad aggiornarsi al firmware N97xFXXS6CTGA a partire dalla Germania. Secondo quanto pubblicato dai colleghi di Sammobile pare che il rollout sia a scaglioni e ancora piuttosto circoscritto, ma è lecito aspettarsi che assumerà una diffusione maggiore a partire dai prossimi giorni.

Il changelog dell’aggiornamento da 168.86 MB fa riferimento solo alla presenza delle patch di sicurezza di agosto 2020, ma si rimanda anche ai classici miglioramenti delle prestazioni, della stabilità del sistema e della correzione di bug.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+

Come ogni aggiornamento software Samsung, anche la versione N97xFXXS6CTGA può essere scaricata manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo l’arrivo della classica notifica che avvisa la presenza di un aggiornamento OTA (Over The Air) da scaricare.