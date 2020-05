Motorola RAZR è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati nel 2019 e finalmente è pronto per “assaggiare” Android 10.

Nelle scorse ore, infatti, il team del produttore ha reso noto di avere dato il via al rilascio dell’aggiornamento ufficiale ad Android 10, introducendo alcune interessanti nuove feature.

Le novità dell’aggiornamento ad Android 10 per Motorola RAZR

Oltre alle novità proprie introdotte dalla release del sistema operativo mobile di Google, questo update porta con sé delle nuove feature sviluppate dal team di Motorola per sfruttare meglio le potenzialità del piccolo display esterno dello smartphone, come delle scorciatoie per l’app fotocamera (con uno swipe verso destra) e per i contatti preferiti (con uno swipe verso sinistra), la possibilità di rispondere direttamente alle notifiche ricevute, il supporto a Google Maps e alle videochiamate, la possibilità di gestire la riproduzione musicale con app come Spotify, YouTube Music e Pandora.

Tra le altre novità troviamo modalità di scatto aggiuntive per la fotocamera e la possibilità di personalizzare l’interfaccia con più opzioni.

E se ve lo state chiedendo, Motorola ha confermato che lo smartphone sarà aggiornato anche ad Android 11.

Come aggiornare lo smartphone di Motorola

Non appena l’update sarà disponibile per il vostro modello, potrà essere scaricato ed installato direttamente dallo smartphone (è anche possibile verificare la sua disponibilità andando nel menu delle impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti).