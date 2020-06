Riceve il suo secondo aggiornamento importante HONOR View 10, in direzione del quale è in distribuzione proprio in queste ore la EMUI 10.0 basata su Android 10. Si conclude così la fase di test di Android 10 che per HONOR View 10 era partita alla fine dello scorso anno in modo analogo ad HONOR 10, che l’ultima versione del robottino l’ha ricevuta qualche giorno fa.

L’importanza dell’aggiornamento e la quantità di cambiamenti che contiene stanno alla base delle dimensioni generose: la build 10.0.0.177 (C432E4R1P4) pesa infatti oltre 4 GB, per cui per ovvie ragioni ne consigliamo il download sotto rete Wi-Fi.

Un altro aggiornamento corposo riguarda Samsung Galaxy A51, uno dei prodotti più venduti del produttore coreano. Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato come stesse ricevendo la Samsung One UI 2.1 insieme alle patch di sicurezza di aprile 2020, ma alcuni utenti, soprattutto coloro che possiedono una versione brandizzata di Samsung Galaxy A51, riferiscono l’arrivo della build A515FXXU3BTD4 corredata dalle patch di giugno 2020.

Le medesime patch di sicurezza sono in arrivo anche su Samsung Galaxy A8 (2018) e Samsung Galaxy A7 (2018), rispettivamente a bordo delle build A530FXXUCCTF2 e A750FNXXU4CTE3. Per entrambi il rollout è partito dalle regioni del nord Europa, ma giungerà in Italia nel giro di qualche giorno.