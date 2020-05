I protagonisti di oggi, in materia di aggiornamenti software, sono Realme 5 e Realme 5s da una parte e dall’altra OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: i primi due si stanno aggiornando ad Android 10 e alla rinnovata Realme UI, mentre gli altri due non si stanno ancora aggiornando, ma lo faranno presto e otterranno delle nuove funzioni legate al comparto fotografico.

Realme 5 e Realme 5s: le novità dell’aggiornamento

Partiamo dall’aggiornamento per Realme 5 e Realme 5s, visto che di fatto è l’unico già in distribuzione e porta sui due smartphone low cost di Realme tante gradite novità, nel segno di Android 10 e della nuova e già apprezzata Realme UI. Insomma, il brand cinese ha tenuto fede alla roadmap che aveva precedentemente diffuso.

Già agli inizi del mese, in verità, era stato avviato il programma “Realme UI Early Access” per i due modelli, una fase di beta testing prodromica al rilascio della versione stabile e definitiva dell’aggiornamento.

La build attualmente in roll out per i due device è la RMX1925EX_11_C.39 ed è naturalmente ricca di novità, come la Focus Mode, gli screenshot con tre dita, la nuova UI della fotocamera, Smart Sidebar per sfruttare lo Split Screen, nuove gesture di navigazione, tante ottimizzazioni e ritocchi grafici.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo ai thread dedicati ai due device sul forum di Realme:

Come aggiornare Realme 5 e Realme 5s

Una volta disponibile, il nuovo aggiornamento arriverà tramite OTA su Realme 5 e Realme 5s e verrà segnalato dalla comparsa della classica notifica. Non manca ovviamente la possibilità di entrare nelle Impostazioni di sistema e controllare manualmente.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: novità in arrivo

Torniamo a parlare del comparto fotografico di OnePlus 8 Pro, e questa volta anche di OnePlus 8, per via di una serie di interessanti funzioni che il produttore cinese ha già promesso per il prossimo futuro.

Insomma, se nella giornata di ieri vi avevamo parlato della rimozione del Photochrome filter su OnePlus 8 Pro, che il produttore cinese ha già chiarito essere avvenuta per errore, adesso parliamo di novità in arrivo.

La scorsa settimana si è tenuto online l’Open Ears Forum, durante il quale OnePlus ha raccolto i feedback degli utenti in merito a nuove funzioni e miglioramenti legati al comparto fotografico dei suoi flagship. Ecco, dunque, cosa possiamo aspettarci prossimamente:

Miglioramenti per il bilanciamento del bianco, in termini di uniformità nel passaggio tra i vari sensori

Riduzione degli aloni visti in alcuni scatti in modalità ritratto con HDR

Miglioramento della UX per l’AE lock

Aggiunta di più filtri colorati e possibilità di sfruttarli anche nella modalità ritratto

Aggiunta di un’icona che segnali la modalità tripod

Ottimizzazione della post-produzione

Niente di rivoluzionario dunque, ma miglioramenti e ottimizzazioni che in dispositivi di fascia alta sono sacrosanti.

