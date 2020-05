Realme ha guadagnato i primi posti della classifica dei brand più importanti in India per via dei numerosi smartphone economici lanciati negli scorsi ultimi mesi. Prendendo spunto dalla stessa strategia che ha reso Xiaomi la società vincente di adesso, l’azienda è adesso impegnata a crearsi un nome in grado di renderla facilmente distinguibile dagli altri brand.

Una parte di questa strategia è relativa al software presente nei telefoni Realme, e più specificamente circoscritta a Realme UI, ovvero la personalizzazione di Android sviluppata direttamente dalla compagnia cinese. In questi ultimi mesi Realme ha aggiornato un gran numero di smartphone ad Android 10, ma restano ancora fuori alcuni modelli.

Smartphone aggiornati ad Android 10

I primi mesi del 2020 sono stati piuttosto impegnativi per Realme che ha portato l’aggiornamento ad Android 10 per i seguenti smartphone:

Smartphone che riceveranno Android 10

Realme è impegnata a portare l’ultima versione di Realme UI basata su Android 10 sui seguenti terminali:

Realme 5, maggio 2020;

Realme 5s, maggio 2020;

Realme 5i, maggio 2020;

Realme 2 Pro , giugno 2020;

, giugno 2020; Realme C2, Q3 2020.

Smartphone che non riceveranno Android 10

Nonostante la grande mole di smartphone presentati da Realme nel corso degli scorsi mesi – per non parlare di Realme Narzo 10 e Realme Narzo 10a appena presentati -, sono davvero pochi gli smartphone dell’azienda cinese che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 10:

Realme 1;

Realme 2 ;

; Realme C1 ;

; Realme U1.

