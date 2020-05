Nell’ultimo periodo si è fatto un gran parlare di OnePlus 8 Pro e non per elogiare le qualità del nuovo flagship della casa cinese, bensì per via della Color Filter Camera, inizialmente bollata come inutile da molti e poi salita alla ribalta per la sua controversa capacità di “vedere” attraverso alcuni materiali (inclusi alcuni tessuti).

Adesso OnePlus ha deciso di prendere il toro per le corna e porre fine a questa storia – nel frattempo divenuta virale – con un nuovo aggiornamento software dedicato a OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8 Pro: le novità dell’aggiornamento alla OxygenOS 10.5.9

Al fine di non compromettere la reputazione di OnePlus 8 Pro – e dunque la propria – e di evitare che la discussione si spostasse a coinvolgere argomenti più delicati (privacy), il produttore cinese, che nel frattempo si era scusato per l’inconveniente su Weibo, ha preso la drastica decisione di disattivare la Color Filter Camera del suo flagship con il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 10.5.9.

Questa disattivazione temporanea avrebbe dovuto interessare inizialmente la sola variante asiatica di OnePlus 8 Pro (quella con HydrogenOS), tuttavia nelle scorse ore è partito il roll out dell’update menzionato per il modello globale con OxygenOS.

Il registro delle modifiche dell’aggiornamento alla OxygenOS 10.5.9 – che arriva con un pacchetto OTA da 157 MB – segnala proprio la temporanea rimozione del filtro Photochrome. Viene, appunto, sottolineato che la disattivazione sarà soltanto temporanea, ovviamente per il tempo necessario a correggerne il funzionamento.

OnePlus parla di una possibile reintroduzione del filtro Photochrome, e dunque riattivazione della Color Filter Camera, già nel mese di giugno, tuttavia si riserva di comunicare a tempo debito le tempistiche esatte.

Come aggiornare OnePlus 8 Pro alla OxygenOS 10.5.9

Il nuovo aggiornamento per OnePlus 8 Pro è già in roll out, pertanto a breve dovrebbe comparire la relativa notifica su tutti i dispositivi compatibili. Potete comunque controllarne la disponibilità entrando nella relativa sezione delle Impostazioni di sistema, oppure procedere all’installazione manuale tramite i seguenti link: