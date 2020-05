Tempo di aggiornamenti per le Samsung Galaxy Buds, le HONOR Magic Earbuds e per Xiaomi Mi A2 Lite che stanno ricevendo proprio in queste ore nuovi update di livello. Torna per quest’ultimo Android 10, per la terza volta, mentre le cuffie Samsung accolgono le funzionalità delle Buds+. Ecco tutto.

Le novità degli aggiornamenti

Per Xiaomi Mi A2 Lite riecco l’aggiornamento ad Android 10, rilasciato ancora una volta dopo i gravi problemi segnalati coi precedenti roll out. Arriva assieme alle patch di sicurezza di maggio 2020 con il numero di build che segna 11.0.5.0.QDLMIXM.

L’aggiornamento pesa 1,15 GB per chi non ha ancora l’ultima versione del robottino verde, con il tema scuro, le gesture di navigazione, i nuovi controlli per la privacy, fra le altre cose. Solo 13,75 MB per chi ha già Android 10.

Le HONOR Magic Earbuds passano invece alla versione 1.9.0.133 introducendo l’opzione che consente di scegliere la modalità Aware per l’ascolto dei suoni esterni con un update dal peso di 1,10 MB.

L’aggiornamento delle Samsung Galaxy Buds, infine le porta alla versione R170XXU0ATD2 aggiungendo alcune delle feature del modello più recente. Arrivano così Microsoft Swift Pair, miglioramenti per Ambient Sound e una migliorata integrazione di Spotify.

Come aggiornare

Xiaomi Mi 10 Lite a parte, smartphone per il quale è consigliabile effettuare un ripristino prima di installare l’aggiornamento ad Android 10, per entrambe le cuffie non c’è altro da fare che attendere la notifica e scaricare l’update, disponibile in fase di roll out. Nel caso in cui non venga rilevato, è possibile cercare manualmente nella sezione apposita nel menù delle impostazioni.

Grazie a Paolo B. per la segnalazione