Android 10 non è più la versione più nuova del sistema operativo del robottino verde e, se lì fuori ci sono ancora tanti modelli ancora in attesa dei rispettivi aggiornamenti, da oggi tre nomi non sono più su quella lista: il roll out del nuovo update è finalmente in espansione per Black Shark 2 Pro, Nokia 8 Sirocco e Nokia 2.3.

A dirla tutta, non si tratta di aggiornamenti del tutto inediti, ma dopo i primi timidi avvistamenti, adesso vengono resi disponibili per un maggior numero di utenti, pertanto è arrivato il momento di scoprirne qualche dettaglio in più.

Android 10 in Italia per Nokia 8 Sirocco e Nokia 2.3

Nokia 8 Sirocco e Nokia 2.3 non sono esattamente i modelli più in vista dello storico brand e proprio per questo motivo l’annuncio di oggi rappresenta una chiara dimostrazione dell’impegno del produttore sul fronte degli aggiornamenti software: per entrambi il roll out dell’update ad Android 10 ha raggiunto finalmente anche il mercato italiano.

Nel caso di Nokia 8 Sirocco, vi avevamo segnalato l’arrivo di Android 10 già verso la metà del mese di aprile, tuttavia nella lista dei Paesi raggiunti dal roll out non figurava l’Italia. Giusto una settimana più tardi vi avevamo parlato anche del base di gamma Nokia 2.3.

In termini di contenuti, naturalmente, non cambia nulla. Le novità in arrivo sui due terminali, al netto delle patch di sicurezza di aprile 2020, sono quelle solite di Android 10. In particolare, Nokia ha posto l’accento su:

Gesture di navigazione

Smart Reply

Modalità Focus

Gestione migliorata dei permessi, in particolare la Posizione

Benessere digitale e Family Link

Black Shark 2 Pro: ecco Android 10 con JoyUI 11

L’ultimo degli aggiornamenti di oggi sta arrivando su Black Shark 2 Pro , lo smartphone di punta dello scorso anno del sub-brand di Xiaomi dedicato ai gamingphone.

A fine aprile vi avevamo segnalato l’avvio del roll out per Black Shark 2 e vi avevamo riportato il 6 maggio come data di espansione dello stesso. Ebbene adesso il device si trova in buona compagnia: anche Black Shark 2 Pro sta iniziando a ricevere un pacchetto OTA da quasi 1,9 GB con la build DLTR2004231OS00MQ0.

Come si vede dallo screenshot, Android 10 è rivestito dell’interfaccia proprietaria JoyUI 11. Tra le numerose nuove funzioni si segnalano i nuovi temi Black Shark, un nuovo file manager, Mi Share, Shark Space 3.0.

Come aggiornare Black Shark 2 Pro, Nokia 8 Sirocco e Nokia 2.3

Se siete possessori degli smartphone elencati, potete aspettare che compaia automaticamente la notifica dei nuovi aggiornamenti OTA oppure controllarne la disponibilità entrando nelle Impostazioni di sistema e recandovi nella sezione dedicata agli aggiornamenti. Se, invece, possedete un Black Shark 2 Pro e non volete aspettare, ecco il link per scaricare l’aggiornamento da installare manualmente: