Tempo di aggiornamenti per vari smartphone, fra chi come Nokia 2.3 riceve un major update con Android 10 (beta AOSP per ASUS ZenFone Max M2), e chi come Realme 3, 3i, C3, X2 e 6 Pro che si aggiornano con le patch di sicurezza di aprile 2020, oltre a Samsung Galaxy A71.

Le novità degli aggiornamenti in roll out

Android 10 per Nokia 2.3

Della lista, l’aggiornamento più corposo se lo gode Nokia 2.3, un entry level nato a fine anno, che sta ricevendo in queste ore la decima versione del robottino verde.

Arrivano così le novità e le ottimizzazioni di Android 10, fra la modalità scura a livello di sistema, la nuova gestione della privacy e della geolocalizzazione o le gesture a schermo intero, fra le tante altre funzioni.

In più, Nokia 2.3 può godersi ora feature come Family Link per gestire al meglio le limitazioni parentali, o la modalità Focus, che consente di bloccare le distrazioni, ad esempio.

Android 10 beta AOSP per ASUS ZenFone Max M2

Segue il recente roll out di altri smartphone dell’azienda l’aggiornamento di cui vi accenniamo, che introduce su ASUS ZenFone Max M2 Android 10 beta AOSP con tanto di patch di sicurezza di febbraio 2020.

Anche in questo caso vale lo stesso discorso fatto in precedenza per le novità della decima versione del robottino verde, con in più un’interfaccia d’anteprima unificata per i video e le foto, oltre al supporto per i formati CIF e QVGA per la fotocamera posteriore.

Patch di aprile per Realme 3, 3i, C3, X2 e 6 Pro

Lato Realme, vari smartphone Android si stanno aggiornando invece con nuove patch di sicurezza. Sono in roll out quelle di aprile 2020 per Realme C3, Realme 3 e 3i, Realme X2, aggiornato di recente ad Android 10, oltre a Realme 6 Pro.

Per quest’ultimo la versione in questione è la RMX2061_11_A.15 che va a sistemare un problema che affliggeva la barra di stato e il Bluetooth, e aggiunge alcune ottimizzazioni per la modalità notte della fotocamera posteriore e aggiustamenti per gli scatti a 64 MP e con la grandangolare, fra le altre cose.

Anche il changelog della versione RMX2020_11.A.21 per Realme C3 lista varie novità da sottolineare, con ottimizzazioni relative al comparto fotografico, sia posteriore che anteriore; oltre alla risoluzione di alcuni problemi relativi a WhatsApp e Facebook, fra gli altri.

Nulla di particolare da segnalare, a parte correzioni minime e le novità legate alle nuove patch di sicurezza di aprile 2020, per gli altri con Realme 3 e 3i che ricevono la RMX1821EX_11.A.28 e Realme X2 con la RMX1992(A)EX_11.C.06.

Duo Video Call per Samsung Galaxy A71

Anche Samsung Galaxy A71 sta ricevendo un aggiornamento con le patch di sicurezza di aprile 2020 con la versione A715FZHU2ATD3. Alle varie correzioni relative, c’è tuttavia una novità che si chiama Duo Video Call, una funzione inedita dedicata per l’appunto alle videochiamate.

Come aggiornare

Necessaria una differenziazione al riguardo perché per aggiornare Nokia 2.3 ad Android 10, sarebbe opportuno effettuare prima un backup e un ripristino dei dati del telefono per non incorrere in eventuali problematiche post-aggiornamento. Fatto questo, non c’è altro da fare che attendere l’arrivo della notifica (o cercare manualmente la disponibilità nelle impostazioni del telefono) e avviare il download dell’aggiornamento OTA.

Discorso ASUS ZenFone Max M2, trattandosi di una versione beta AOSP di Android 10, l’aggiornamento è consigliato solo per utenti consapevoli, sapendo degli eventuali bug e problematiche che potrebbero presentarsi. In ogni caso, volendo, qui è possibile scaricare il firmware della versione in questione, firmware che, una volta installato eliminerà completamente i dati dell’utente.

Per tutti gli altri, trattandosi di patch di sicurezza legate ad aggiornamenti più leggeri, non sono necessarie tali precauzioni. Basta scaricare e aggiornare i nuovi update all’arrivo della notifica relativa o non appena una ricerca manuale nelle impostazioni degli smartphone non sveli nuove disponibilità.

