Altri aggiornamenti importanti in rollout per due smartphone Android e una smartband: Nokia 8 Sirocco, Samsung Galaxy A7 (2018) e Samsung Galaxy A30s accolgono Android 10 in Europa, mentre il firmware 1.5.0.54 è in distribuzione per Huawei Band 4.

Android 10 per Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco sta ricevendo Android 10 in Europa. Dopo solo qualche giorno dalle prime segnalazioni della beta, lo smartphone Android One raggiunge quindi i tanti altri modelli targati HMD Global nella lista degli smartphone aggiornati all’ultima versione del robottino: tra le tante novità troviamo le patch di sicurezza di aprile 2020, il tema scuro, le migliorate impostazioni per privacy e sicurezza, la focus mode e le gesture per la navigazione.

L’update ha un peso di 1,38 GB ed è dunque consigliabile utilizzare una rete Wi-Fi per il download. Il rollout viene segnalato in tanti Paesi, anche europei, tra i quali per ora non viene inclusa l’Italia: Arabia Saudita, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bielorussia, Belgio, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Georgia, Germania, Hong Kong, Islanda, India, Iraq, Iran, Giordania, Kazakhstan, Kuwait, Libano, Lussemburgo, Macau, Mongolia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Oman, Qatar, Russia, Svezia, Svizzera e Ucraina.

La distribuzione nel nostro Paese potrebbe partire nei prossimi giorni: tenete sotto controllo le impostazioni di sistema per cercare gli aggiornamenti.

Samsung Galaxy A7 (2018) e Galaxy A30s si aggiornano ad Android 10

Dopo la partenza del rollout in India, Samsung Galaxy A7 (2018) inizia a ricevere in Europa l’aggiornamento ad Android 10. Il firmware A750FNXXU4CTC4 porta con sé tante novità, compresa ovviamente la One UI 2.0 e tutto ciò che ne consegue.

L’update viene segnalato come disponibile nei Paesi Bassi, sia per i dispositivi no brand sia per quelli brandizzati Vodafone: il rollout europeo proseguirà nei prossimi giorni e dovrebbe raggiungere l’Italia senza troppi ritardi.

Anche Samsung Galaxy A30s si aggiorna alla versione stabile di Android 10: il firmware in distribuzione è in questo caso il BTD1 e porta con sé le patch di sicurezza di marzo 2020. Le novità sono le stesse della One UI 2.0 viste sugli altri device del produttore.

Potete verificare l’arrivo di Android 10 sul vostro Samsung Galaxy A7 (2018) o Samsung Galaxy A30s recandovi in “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Huawei Band 4 riceve il firmware 1.5.0.54

Huawei Band 4 si aggiorna con il firmware 1.5.0.54, che porta alcuni miglioramenti e corregge bug. Secondo quanto riporta il changelog ecco la lista di novità:

aggiunto supporto a portoghese (Brasile), spagnolo (America Latina) e cinese tradizionale;

risolto bug durante l’associazione con smartphone iOS;

miglioramenti per Huawei TruSleep;

risolti problemi di compatibilità con la riproduzione della musica su alcuni modelli di smartphone;

ottimizzata la stabilità.

Come sempre vi consigliamo di avere almeno il 20% di batteria prima di aggiornare la smartband. Potete cercare il nuovo aggiornamento per Huawei Band 4 direttamente dall’app Huawei Health, disponibile gratuitamente sul Google Play Store.

