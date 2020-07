Google ha lavorato diverso tempo su una modalità scura per Chrome per Android che forzasse la visualizzazione in scala di grigi delle pagine web visitate. Sono state investite parecchie risorse per migliorare la trasformazione delle pagine e di riflesso l’esperienza utente, ma qualcosa non dev’essere andata come a Mountain View avevano immaginato.

Le voci per forzare la dark mode sulle pagine web sono state rimosse dall’ultima versione di Google Chrome Canary per Android, la numero 86. Comunque le opzioni erano rimaste sempre abbastanza nascoste poiché Google le ha tenute all’interno delle flags di Chrome Canary, ossia la sezione dedicata alle funzioni sperimentali raggiungibile all’indirizzo chrome://flags.

La modalità scura per le pagine web di Google Chrome per Android sarebbe tornata utile nelle ore serali per ridurre lo sforzo richiesto agli occhi, ma forzare la visualizzazione di siti non predisposti può portare ad aberrazioni grafiche, paragrafi non più visibili e problematiche varie come quelle dell’immagine sotto, fastidiose sia per i fruitori ma anche per i proprietari delle pagine che non riuscirebbero a raggiungere correttamente la platea.

È probabile quindi che Google voglia tenere nel cassetto una funzionalità simile fin quando non riuscirà a produrre un risultato corretto nel 100% delle occasioni.