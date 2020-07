Google Play Store sta ottenendo una riprogettazione della sezione “Categorie” per rendere la navigazione più chiara agli utenti attraverso un layout dall’aspetto più pulito.

Gli elementi presenti nella sezione delle categorie ora sono più distanziati e le nuove icone sono di dimensioni maggiori e più dettagliate rispetto alle storiche icone circolari, inoltre sembra anche che la sezione con le migliori categorie sia stata completamente rimossa, probabilmente perché ritenuta un po’ ridondante.

Anche la sezione Famiglia nel Google Play Store ha ricevuto un lieve rinnovamento del design come parte delle modifiche apportate alle Categorie, inoltre ora sono presenti anche nuovi riquadri per ognuna di quelle incentrate sulla famiglia, come visibile negli screenshot sottostanti.

Le nuove categorie del Google Play Store sono in roll out

Potrebbe non essere la migliore interfaccia utente che abbiamo visto sul Google Play Store, ma le nuove sezioni delle Categorie potrebbero aiutarvi a trovare nuove applicazioni da scaricare e installare in un modo leggermente migliore rispetto a prima.

Al momento non sappiamo se le modifiche al design delle categorie del Play Store verranno implementate più ampiamente nelle prossime settimane o se si tratta di un test A/B, tuttavia la modifica sembra resa possibile tramite uno switch lato server. Se necessario potete fare riferimento alla nostra guida su come aggiornare e installare il Google Play Store per Android.

Da non perdere: Cancellate subito queste applicazioni, contengono un malware