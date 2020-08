Per certuni Android Auto wireless potrebbe rappresentare una bella comodità. Il problema però è che è compatibile solamente con alcuni smartphone di Google e Samsung, per cui in attesa che Google ne estenda il supporto anche ad altri prodotti la community si è attivata per trovare delle alternative.

Attualmente ce n’è una che sembra funzionare più di altre, per cui se l’idea di utilizzare Android Auto wireless vi alletta potreste provare a seguire questi passaggi. Anzitutto serve avere i Google Mobile Services in beta. Ottenerli è un gioco da ragazzi: è sufficiente infatti “diventare un tester” premendo il tasto apposito a questo indirizzo, e attendere poi la ricezione dell’aggiornamento che include una versione di test dell’app Google Play Services.

Dopodiché bisogna ottenere i permessi sviluppatore in Android Auto. Per farlo dovete aprire l’app, le impostazioni e tappare velocemente sul numero versione in basso. Ottenuti i permessi toccate sui tre puntini verticali in alto a destra della schermata impostazioni di Android Auto e sulla voce Impostazioni sviluppatore, poi selezionare la casella a fianco di Aggiungi la proiezione wireless alle impostazioni e riavviare l’app.

Alla riapertura attivate la voce Attiva la proiezione wireless all’interno delle impostazioni e il gioco è fatto. Non possiamo verificare l’efficacia della procedura ma diversi utenti sul web si sono detti soddisfatti: provate.