Una collaborazione con la prestigiosa Parsons School of Design di New York è fruttata a OnePlus un Always on Display tanto esclusivo quanto funzionale, almeno a detta dell’azienda di Shenzhen che dell’operazione ha realizzato la video anteprima che vedete sotto.

L’Always on Display è una delle funzionalità più attese dalla nutrita community di appassionati che sta dietro la realtà guidata da Carl Pei e soci, ed è in arrivo sulla prossima versione della OxygenOS basata su Android 11. Per il debutto quindi OnePlus si è avvalsa di una collaborazione di pregio, facendo le cose in grande.

“L’Always on Display è stato il focus principale della OxygenOS 11” riferisce il capo di OnePlus Lab mentre sullo sfondo scorre un’anteprima della funzionalità in arrivo, che mettono in luce come la schermata messa a punto dalla Parsons School of Design condensi in un’estetica minimal con un tocco di colore un gran numero di informazioni, tra cui il numero di sblocchi giornalieri, la cronologia dell’utilizzo dello smartphone oltre ad orario, data, icone delle notifiche in attesa e batteria residua.

Di seguito il video realizzato da OnePlus. Vi piace il risultato finale? Fateci sapere la vostra nei commenti.

