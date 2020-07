Dall’ampio ecosistema di prodotti Xiaomi, presente anche una stampante portatile per stampare le foto dallo smartphone in piena comodità; si chiama Mi Portable Photo Printer ed è appena arrivata sul Mi Store italiano.

Mi Portable Photo Printer disponibile su Mi Store Italia

Mi Portable Photo Printer utilizza la stampa termica per imprimere su carta lucida fotografica i vostri scatti, senza bisogno di collegare fili o di attendere di tornare a casa per affidarsi a stampanti più grandi; grazie al Bluetooth e all’app Mi Home, la stampa delle foto è semplice e comoda, anche da più utenti in contemporanea.

Con delle dimensioni di 17.3 x 9.8 x 4.8 cm e un peso di 280 grammi, Mi Portable Photo Printer è perfetta da portare con sé, sopratutto visto l’avvicinarsi delle vacanze estive. Presente il supporto alla tecnologia AR per creare immagini divertenti grazie anche ad alcuni template che permettono di dare libero sfogo alla creatività degli utenti.

Potete acquistare la Mi Portable Photo Printer dal Mi Store ufficiale italiano al prezzo di 69,90 Euro con inclusa una confezione da 5 stampe.