In queste ore Vodafone attiva una importante promozione per i propri clienti e più specificamente per gli studenti. Infatti, essi potranno sfruttare gratuitamente Vodafone Pass Smart Meeting per 3 mesi senza alcun limite di giga per effettuare videochiamate e videoconferenze. Come sappiamo le scuole e le università continuano ad essere chiuse, con le lezioni e gli esami svolti direttamente in modalità telematica.

3 mesi con giga illimitati per videochiamate

Attraverso la promozione di Vodafone tutti gli studenti potranno utilizzare la rete 4G per svolgere la didattica sul web senza temere di consumare il traffico dati residuo previsto dalla propria offerta. Tutti gli studenti potranno sfruttare le seguenti applicazioni per la didattica online senza consumare i giga:

Google Meet;

Skype;

Zoom;

Microsoft Teams;

Google Classroom;

GoToMeeting,

WebEx;

Amazon Chime;

WeSchool;

Slack.

Allo scadere dei 3 mesi di traffico gratuito, la promozione di Vodafone Pass Smart Meeting verrà automaticamente disattivata dall’operatore telefonico senza necessità di sostenere alcun tipo di costo. La strategia di Vodafone è quindi quella di permettere agli studenti italiani di sfruttare la rete 4G per continuare a studiare senza preoccupazioni circa i giga di traffico residuo.

L’attivazione della promozione che prevede 3 mesi gratuiti con Vodafone Pass Smart Meeting avviene attraverso l’applicazione mobile MyVodafone disponibile gratuitamente tramite il badge presente qui in basso.