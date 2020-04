A partire da oggi 19 aprile, due servizi di Vodafone a pagamento non verranno più attivati in automatico con la sottoscrizione di una nuova SIM, ma occorrerà apporre due specifiche firme per attivarli nel contratto.

Stiamo parlando di Vodafone Rete Sicura e Happy Black, due servizi gratuiti nel primo mese e che, a partire dal secondo, hanno un costo rispettivamente di 1,49 euro e di 1,99 euro al mese.

Cosa sono Vodafone Rete Sicura e Happy Black

Per chi non la conoscesse, Vodafone Rete Sicura è un servizio dell’operatore rosso che, ogni mese, invia via SMS e via e-mail una lista di tutti i siti visitati nel corso degli ultimi 30 giorni, per tenere sotto controllo eventuali visite a siti pericolosi. Il servizio permette inoltre di proteggere la navigazione sul web da parte dei più piccoli, grazie alla Protezione Bambino.

Vodafone Happy Black è invece il servizio a pagamento dell’operatore che permette ai clienti di usufruire di una serie di sconti e promozioni con le aziende partner: in questo periodo è attiva la #iorestoacasa edition, della quale vi abbiamo parlato in questo articolo.

Si tratta di due servizi che possono sicuramente risultare utili a molte persone, ma è un bene che Vodafone abbia finalmente reso più trasparente la sottoscrizione di un nuovo contratto dando libera scelta al cliente finale.