TIM tenta i suoi clienti con promo per Huawei P40 Lite E e TIM Party

Oltre a tante offerte operator attack a partire da 7 euro al mese, TIM ha deciso di proporre un’interessante promozione, dedicata ad alcuni clienti che hanno sottoscritto l’offerta TIM Young, che consente di acquistare entro il 30 agosto 2020 un Huawei P40 Lite E in comode rate mensili, senza alcun anticipo.

Huawei P40 Lite E in rate da 3 euro al mese

L’iniziativa è rivolta soltanto a clienti che hanno attivato un’offerta TIM Young, ai quali viene inviato un apposito SMS per invitarli a recarsi presso un negozio TIM e a sottoscrivere entro il prossimo 30 agosto la relativa opzione per l’acquisto a rate di Huawei P40 Lite E. La promozione prevede un contributo di attivazione di 9,99 euro e 30 rate di importo pari a 3 euro al mese addebitabili solo su carta di credito e su un conto corrente bancario. Questo è l’SMS che potreste ricevere qualora foste stati tra i fortunati clienti selezionati:

Approfitta della Promo entro il 30 Agosto: Huawei P40 Lite E a 3 euro al mese per 30 mesi senza anticipo, solo se hai attiva un’offerta TIM Young! Costo di attivazione 9,99 euro. Per maggiori info vai nei Negozi TIM.

3 mesi gratis di TIMMUSIC grazie a TIM Party

C’è però un’altra piccola sorpresa per i clienti TIM: grazie al programma TIM Party, è possibile ottenere 3 mesi gratuiti di TIMMUSIC per ascoltare in streaming, anche sotto l’ombrellone, la propria musica preferita e uno sconto di 8 euro sul biglietto d’ingresso a tariffa intera e diurna per Gardaland Park.