Così come avviene per ogni smartphone di fascia alta, anche Huawei Pura70 Ultra è finito nelle mani dello staff di DxOMark, che ha pubblicato i test condotti con la sua fotocamera.

Il nuovo smartphone di punta di Huawei è arrivato sul mercato con la promessa di garantire agli utenti prestazioni degne di nota, così come viene confermato dalle sue principali caratteristiche (potete trovare la scheda tecnica completa seguendo questo link):

display OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate da 1 a 120 Hz

SoC Kirin 9010

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida fino a 100 W

DxOMark mette alla prova la fotocamera di Huawei Pura70 Ultra

Ricordiamo che Huawei Pura70 Ultra può contare su una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel (dimensioni 1″, apertura f/1.6-4.0), un sensore ultra grandangolare da 40 megapixel (apertura f/2.2) e un teleobiettivo da 50 megapixel (apertura f/2.1).

Nei test condotti da DxOMark lo smartphone di Huawei ha totalizzato 169 punti per le foto (85 punti per l’effetto Bokeh, 82 punti per l’anteprima e 164 punti per lo zoom) e 148 punti per i video, per un risultato complessivo di 163 punti, grazie al quale conquista il primo posto della speciale classifica, superando HONOR Magic6 Pro (con 158 punti), Huawei Mate 60 Pro+ (con 157 punti) e OPPO Find X7 Ultra (con 157 punti).

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono l’esposizione e il contrasto ben bilanciati in tutte le condizioni di luce, colori molto belli se visualizzati sul display HDR, la velocità della messa a fuoco automatica e della stabilizzazione nei video, la qualità degli scatti con lo zoom e con la modalità Bokeh.

Tra gli aspetti negativi vengono invece segnalati il rumore locale nei video, la presenza di trame innaturali occasionali in condizioni di scarsa illuminazione e alcuni rendering innaturali negli scatti con teleobiettivo.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.