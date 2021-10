Quando si guarda al brand Nokia viene scontato pensare ai mitici telefoni di 15 – 20 anni fa che hanno impresso nella testa dei “non più giovani” alcuni particolari valori. Affidabilità, buona costruzione e durevolezza sono solo alcuni di questi ed è automatico pensare che qualsiasi prodotto sfornato sotto questo nome rispecchi ancora quei principi.

Non poteva dunque non crearsi un’aspettativa importante dopo l’annuncio dell’approdo di Nokia sul mercato delle TV anche in Italia. Vediamo dunque più nel dettaglio il modello di mezzo della nuova line up, ovvero il modello da 55′‘ con nome in codice 5500A.

In confezione

All’interno della confezione è presente, oltre alla TV, lo stand dedicato in plastica, il telecomando retroilluminato con controllo vocale e connettività Bluetooth, 2x batterie AAA e il manuale, che comunque può essere scaricato online.

Video recensione Nokia TV 5500A

Materiali e costruzione

Purtroppo già a primo impatto questa Smart TV Nokia da 55” ha ben poco a che vedere con il concetto di buona costruzione e durevolezza di cui parlavamo ad inizio articolo. Probabilmente sarà una TV capace di durare nel tempo tuttavia la costruzione e le plastiche lasciano un po’ il tempo che trovano. Il TV è leggero rispetto alla categoria, appena 13 KG, e misura 1 metro e 23 di larghezza, 76 cm di altezza e poco più di 23 cm di spessore. Ciò che lascia più perplessi è proprio il materiale plastico con cui è costruita che dà una sensazione di prodotto economico e poco resistente, per cui prestate attenzione.

Anche lo stand è abbastanza classico e ben poco curato nel design, l’unica nota positiva è che essendo centrale questo permette di posizionare il TV anche sopra un mobile di dimensioni più piccole e quindi si adatta anche a situazioni meno favorevoli.

Sul retro sono posizionate tutte le porte:

4x HDMI di tipo CEC (capaci di azioni come accensione della TV automatica);

2x USB 2.0 per dispositivi di archiviazione esterna e alimentazione di eventuali stick;

porta audio ottica;

Ingresso audio / video (da 3,5 mm);

Ingresso VGA;

Porta Cuffie;

LAN Ethernet;

Ingresso antenna satellitare;

Ingresso antenna digitale terrestre;

supporto DVB-T2.

Purtroppo le porte sono tutte vicine, soprattutto quelle HDMI, di conseguenza collegare più dispositivi contemporaneamente a volte può risultare difficile se non si ha una sorta di prolunga.

Decisamente completo invece il telecomando che presenta numerosi tasti e tra l’altro anche la retro-illuminazione, caratteristica non così scontata sulla fascia di prezzo di questo televisore. Sono presenti collegamenti rapidi a Netflix e YouTube, tastierino numerico per spostarsi rapidamente fra i canali, il doppio tasto per volume e per andare avanti e indietro fra i canali oltre ai pulsanti direzionali e al pulsante per attivare il microfono.

Hardware e display

Ciò che c’è all’interno di questa Nokia Smart TV 5500A non è niente di diverso rispetto al Nokia Streaming Box 8000, con DVB-T2 e Android TV disponibile in vendita a 99 Euro (su Amazon ad esempio), ovvero processore ARM con quattro core Cortex A55, GPU Mali470 MP3, 1,5 GB di memoria RAM e 8 GB di memoria eMMC.

Più interessante invece il display con risoluzione 4K Ultra HD ovvero 3840 x 2160. Non si tratta di un OLED o QLED bensì di un semplice LED LCD che seppur abbia il supporto allo standard HDR10 e Dolby Vision ha comunque dei limiti. In primis i neri non sono particolarmente profondi mentre in scene molto buie si fa notare la retroilluminazione. Più problematici però a nostro avviso sono i riflessi del pannello che protegge il display, che ovviamente si accentua con contenuti scuri, e l’angolo di visione stretto che obbliga a stare molto frontali al televisori pena una perdita decisa di contrasto. Sui restanti ambiti dell’immagine invece il giudizio è positivo: dalla luminosità alla gamma cromatica.

L’audio è offerto da due speaker da 10W con tecnologia Dolby Digital Plus, DTS, di discreta fattura; i bassi non sono particolarmente presenti ma nel complesso è un aspetto positivo di questo TV se non si raggiungono livelli di volume troppo alti.

Software: Smart TV grazie ad Android TV

La peculiarità ovviamente sono le funzioni Smart offerte da Android TV alla versione 9.0 Pie. Non recentissimo ma ci aspettiamo un prossimo aggiornamento software dato che Android TV 10 è disponibile ormai da qualche tempo.

Avere Android TV dona al prodotto tutte le funzionalità Smart di cui necessità per poter usufruire dei vari servizi che offrono contenuti multimediali in streaming. Parliamo ovviamente di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ma anche RaiPlay, Dplay e MediasetPlay ma non solo. Il software infatti è dotato di un proprio Google Play Store al cui interno è possibile ritrovare tutte le applicazioni compatibile per schermi di queste dimensioni. Non solo app ma anche Giochi con cui è possibile passare alcune ore di svago attraverso l’uso del telecomando o il collegamento di un Gamepad tramite Bluetooth.

Tutto funziona correttamente e senza intoppi. Sul telecomando è inoltre presente un tasto dedicato per richiamare Google Assistant e impartire comandi del tipo “Apri YouTube” piuttosto che navigare tra canali o regolare impostazioni. Il microfono comunque è situato sul telecomando e all’avvio del riconoscimento vocale la TV abbassa intelligentemente il volume per ascoltarci meglio.

Android TV 9.0 è chiaro, semplice da utilizzare e ha tutto ciò che serve per gestire le funzioni smart di una TV: non manca anche la presenza delle funzionalità Chromecast per comandare il TV dallo smartphone e trasmettere qualsiasi contenuto multimediale.

Conclusioni e dove comprare Nokia TV 5500A

Le Nokia Smart TV sono disponibili da qualche mese su Amazon ma ufficialmente a partire dal mese di ottobre. Sono disponibili diverse varianti tra cui:

L’azienda non punta sicuramente ai palati più fini, lo dicono il prezzo e la qualità in genere, e tutto sommato il prodotto è discreto ma a nostro avviso lontano dall’idea di un dispositivo a marchio Nokia. Il nostro consiglio è di valutarne l’acquisto quando si troverà in sconto, forse al Black Friday, a un prezzo inferiore ai 450 Euro, altrimenti il mercato è ricco di alternative migliori, come ad esempio alcuni TV Samsung dello scorso anno che complice la svalutazione hanno un rapporto qualità/prezzo più accattivante.

Se invece avete giù un TV ben funzionante ma senza supporto DVB-T2, potete valutare il set-top-box di Nokia che ha un prezzo di circa 99 Euro.

