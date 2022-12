Recensione CUBOT Pocket 3 – Nelle ultime settimane ho provato due smartphone decisamente compatti, diversi dai padelloni a cui ci siamo ormai abituati. Di CUBOT KINGKONG MINI3 vi ho già parlato nella recensione completa, oggi è la volta del suo “gemello diverso”, CUBOT Pocket 3, altrettanto compatto e interessante.

Devo dire che, ma questa è un’opinione puramente personale, l’ho trovato meno interessante della controparte rugged, visto che dalla sua ha solamente le dimensioni compatte e non ha peculiarità di cui mi sono innamorato. Nel complesso però mantiene alcune delle cose che mi sono piaciute in KINGKONG MINI3, risultando comunque molto gradevole.

Compatto e completo

Le dimensioni sono anche in questo caso il punto di forza del dispositivo: 133,2 x 58,5 x 12,3 millimetri e 135 grammi di peso, perfetti quindi per trovare posto in qualsiasi tasca, anche quelle più piccole. Questo non significa che la scheda tecnica sia da sottovalutare, visto che CUBOT ha fatto le cose per bene.

Si parte da uno schermo da 4,5 pollici con risoluzione qHD+ (480 x 1170 pixel), anche in questo caso quindi molto allungato. La cosa si nota con alcuni giochi e visualizzando i video su YouTube, dove vengono aggiunte due bande laterali anche in modalità landscape. In generale comunque la risoluzione non è un problema e viste le dimensioni dello schermo i testi sono sempre ben definiti.

Sotto la scocca ritroviamo lo stesso MediaTek Helio G85 visto su KINGKONG MINI3, affiancato in questo caso da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. La minor quantità di RAM non mi è mai sembrata un problema, anche con numerose app aperte i tempi di risposta sono sempre buoni e permettono al sistema operativo, Android 12 senza personalizzazioni, di girare in maniera sempre fluida.

La connettività è ancora una volta molto buona, con supporto a 4G, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, e soprattutto NFC per i pagamenti in mobilità. La ricarica della batteria interna avviene attraverso una porta USB Type-C. A proposito di batteria CUBOT ha scelto una unità da 3.000 mAh che mi ha stupito in maniera positiva.

Anche con un utilizzo intenso sono sempre riuscito ad arrivare a sera e lasciando una giornata lo smartphone in standby (nelle giornate in cui stavo testando KINGKONG MINI3) il livello della batteria non è mai sceso in maniera particolarmente significativa. Un plauso quindi a CUBOT che è riuscita a fare di necessità virtù, ottimizzando i consumi in maniera davvero lodevole.

Il solo punto a sfavore dello smartphone è il comparto fotografico, 20 megapixel nella parte posteriore e 5 megapixel nella parte frontale, con risultati identici a quelli ottenuti con il piccolo rugged. Foto interessanti di giorno, anche se nei panorami c’è la tendenza a impastare i dettagli, foto sufficienti dalla fotocamera frontale. Difficile chiedere di più, diciamo che per i social la fotocamera si può difendere, a patto di non chiederle troppo.

Design particolare

A causa dello schermo particolarmente allungato, anche le forme di CUBOT Pocket 3 ne risentono, a tutto vantaggio dell’ergonomia. Con una larghezza inferiore ai 6 centimetri è semplicissimo utilizzarlo con una sola mano. Molto particolare il design, con la parte bassa a “freccia” e cornici davvero anacronistiche.

Dopo anni di smartphone con le cornici ridotte al minimo, in questo caso troviamo le stesse cornici che andavano per la maggiore qualche anno fa. Quella inferiore è molto spessa ma lo stesso vale anche per quella superiore, tanto che è stato possibile alloggiare la fotocamera frontale senza ricorrere a notch o fori nello schermo.

Niente di grave comunque, il dispositivo è davvero comodo anche con queste cornici. Mi è piaciuta la scelta di arrotondare parecchio gli spigoli dello schermo, così da creare un forte contrasto con le forme più spezzate della cornice. Originale anche la scelta legata alla cover posteriore, realizzata in materiale plastico con una finitura che a prima vista ricorda la pelle di coccodrillo.

Basta un tocco per svelare l’inganno, ma l’effetto finale è comunque particolare e piacevole, contribuendo tra l’altro a rendere meno scivoloso lo smartphone. Manca anche in questo caso un sistema di autenticazione sicuro, con la possibilità di utilizzare il PIN, la sequenza o il riconoscimento (non sicuro) del volto. Io ho utilizzato quest’ultimo e l’ho comunque trovato molto comodo da utilizzare, in abbinamento alla funzione che riaccende lo schermo sollevando lo smartphone.

Nel complesso quindi un dispositivo elegante e bello da vedere, e per chi teme di graffiarlo o rovinarlo in confezione di vendita è presente anche una cover trasparente, per proteggerlo senza offuscarne il design.

In conclusione

Pur risultando meno poliedrico rispetto a CUBOT KINGKONG MINI3, questo CUBOT Pocket 3 è uno smartphone molto interessante, perfetto per chi cerca qualcosa da mettere in una borsetta, da portare con sé al mare o durante lo sport (ovviamente con le dovute cautele) senza avere ingombri significativi. Al netto delle limitazioni del comparto fotografico è un dispositivo da acquistare, soprattutto per avere sempre qualcosa di compatto da usare in alcune situazioni. Lo potete acquistare su AliExpress a meno di 140 euro, davvero niente male.