Tronsmart è un marchio specializzato nella realizzazione di altoparlanti pronti per animare le vostre feste. In passato vi abbiamo portato diverse recensioni (come quella di Tronsmart T7), ma il modello di cui vi parliamo oggi è un vero e proprio mostro pensato per renderle indimenticabili.

Tronsmart Halo 200 è un sistema audio a tre vie complete, che impressiona fin dall’apertura della confezione di vendita. E grazie alla possibilità di collegare fino a 2 microfoni può trasformarsi nel compagno perfetto per una serata karaoke o per una festa più movimentata che mai. L’abbiamo dunque messo alla prova, anche in una festa caratterizzata da una pioggia insistente, e oggi vi raccontiamo com’è andata.

Una scheda tecnica completa

Che Tronsmart Halo 200 sia uno speaker destinato a lasciare il segno lo si percepisce già una volta tolto dalla sua confezione di vendita. Pesa oltre 6 Kg e misura 386 x 266 x 282 millimetri, quindi difficilmente passerà inosservato, soprattutto dopo averlo acceso. Tutti e tre gli altoparlanti sono infatti illuminati, con diversi effetti di luce che rendono unica l’esperienza di ascolto. Per rendere più agevole lo spostamento dello speaker è presente un maniglione molto robusto, che garantisce una presa salda e sicura.

Nella confezione di vendita, oltre allo speaker, troverete un cavo da 3,5 mm e un cavo di alimentazione, mentre nelle versioni speciali troverete anche uno o due microfoni. La presenza della certificazione IPX4 ne garantisce la resistenza a schizzi d’acqua e nel corso dei nostri test si è effettivamente trovato a funzionare sotto a una leggera pioggia che non ne ha compromesso in alcun modo il funzionamento.

I connettori, anche per garantire la resistenza all’acqua, sono protetti da un pannello in gomma e includono, oltre alla presa AC per la ricarica, un ingresso AUX da 3,m millimetri, una porta USB-Ae due prese da 6,35 mm per collegare microfoni e chitarre. Lo speaker funziona anche da amplificatore infatti, ecco perché può trasformarsi rapidamente nella vera anima di qualunque festa o di un concerto per qualche amico.

La connettività è completata dal supporto al Bluetooth 5.3, che permette quindi di collegare lo speaker a diverse sorgenti senza doverlo riconfigurare. La potenza complessiva è di ben 120 watt, senza che ci siano distorsioni percepibili anche al massimo del volume. La possibilità di sincronizzare oltre 100 speaker, opzione inevitabilmente costosa, vi permette di ottenere u suono ancora più potente con effetti stereo più realistici.

Nella parte superiore troviamo, oltre alla manopola per la regolazione del volume, anch’essa illuminata, una serie di tasti in gomma per il controllo della riproduzione. Oltre ai tre tasti per l’avvio/pausa e per passare al brano precedente o successivo, troviamo un tasto per modificare gli effetti luminosi, uno per la connessione con altri speaker identici, un tasto per abbinare un secondo speaker e realizzare l’effetto stereo, un tasto per gli effetti eco sul microfono, un tasto per cambiare la sorgente di ingresso e uno per attivare l’equalizzazione.

L’autonomia dichiarata è di 18 ore se utilizzate lo speaker solo per la musica e 10 ore in modalità karaoke, in entrambi i casi con il volume al 50%. la ricarica completa richiede circa 3,5 ore, dato che possiamo confermare dopo averlo ricaricato per una decina di volte. Sull’autonomia invece va detto che, almeno per la parte di ascolto, il produttore è stato leggermente pessimista, visto che abbiamo riprodotto musica con un volume attorno all’80% con la carica che è durata circa 15 ore, mentre scendendo al 50% siamo sempre riusciti a raggiungere le 20 ore, spalmate su un paio di giornate lavorative.

Non abbiamo utilizzato la funzione karaoke ma è facile pensare che i dati indicati possano essere raggiunti e superati senza particolari problemi. La connettività Bluetooth di è rivelata molto stabile, sia collegando Tronsmart Halo 200 a un PC che collegandolo a uno smartphone e tenendolo a una decina di metri di distanza. Nessuna perdita di segnale, nessuna incertezza e nessun aumento nei consumi, qualche vuoto nella riproduzione si avverte solo spostando lo speaker a più di 15 metri dalla sorgente. Se poi inserite la musica su una classica chiavetta USB non avrete nemmeno questo problema e potrete ascoltare musica senza avere uno smartphone nelle vicinanze.

Previous Next Fullscreen

Molto piacevoli gli effetti luminosi, con la possibilità di adeguarli al ritmo della musica o di creare giochi di luce differenti. Se non volete nessun effetto luminoso, o se preferite risparmiare un po’ di batteria, potete anche spegnere il sistema. Da segnalare il bell’effetto luminoso legato alla regolazione del volume, con la luce inferiore, quella che avvolge il woofer, che indica il livello del volume in maniera circolare.

I parametri, compresa l’illuminazione, possono essere controllati attraverso la companion app Tronsmart, disponibile per dispositivi Android e iOS, così da poter controllare tutto tramite il vostro smartphone. Non abbiamo utilizzato diversi dispositivi Android, inclusi alcuni tablet, e in tutti i casi la regolazione è stata semplice e intuitiva. L’interfaccia è in effetti semplice ma evita sicuramente di perdersi tra decine di funzioni che il più delle volte resterebbero inutilizzate.

Come suona?

In queste settimane abbiamo messo alla prova Tronsmart Halo 200 con diversi generi musicali, per capire se qualcuno lo avrebbe messo in difficoltà. Abbiamo quindi spaziato dal pop commerciale all’heavy metal, dalla musica classica a quella jazz, dalla musica elettronica a quella dance, senza intervenire in alcun modo sull’equalizzazione, così da scoprire la capacità dello speaker di adattarsi ai vari generi.

Anche se i bassi sono decisamente enfatizzati dall’equalizzazione di base (ma c’è la possibilità di spingersi oltre selezionando la modalità più spinta), non vanno mai a coprire le frequenza più alte, lasciano un ampio respiro al suono. Nemmeno l’opera è riuscita a mettere in crisi questo speaker, con gli acuti più alti sempre chiari e cristallini, nonostante in alc une arie siano ben percepibili anche le frequenze più basse.

L’utilizzo del protocollo Bluetooth 5.3 riduce al minimo anche la latenza, tanto che guardando un video, su PC o in televisione, non sono percepibili ritardi, nemmeno nei video o nei film più movimentati. Abbiamo collegato il nostro altoparlante anche a una TV, sempre tramite Bluetooth, così da ottenere un audio decisamente più coinvolgente rispetto a quello offerto dallo speaker integrato.

I risultati sono decisamente strepitosi, sia con i film d’azione, nei quali il coinvolgimento è decisamente maggiore, ma anche nelle commedie o nelle serie TV, dove i dialoghi risultano ancora più chiari e gli effetti sonori vengono riprodotti in maniera più efficace.

È ovviamente possibile collegare Halo 200 anche a una console da gioco, anche se avrebbe fatto comodo la presenza di un ingresso digitale di tipo HDMI o un ingresso ottico, così da avere una fedeltà audio ancora maggiore. Nel complesso però anche il collegamento Bluetooth è molto valido, mentre la presenza di un ingresso AUX consente di collegare l’altoparlante anche a un impianto stereo o a un classico lettore MP3 dotato di questo tipo di uscita.

Niente da eccepire quindi sulla qualità, sempre soddisfacente, anche in relazione alla fascia di prezzo del prodotto, con una resa convincente a tutte le frequenze e per tutti i generi musicali. L’ampia escursione del volume consente di utilizzare questo altoparlante per musica di sottofondo mentre lavorate, in una sala d’attesa, al ristorante, con la capacità di trasformarsi immediatamente quando il volume supera l’80%, trasformandosi in una vera e propria “bestia”.

Considerazioni finali

Tronsmart Halo 200 è indubbiamente lo speaker migliore mai realizzato dal brand, ideale sia per le feste più sfrenate ma anche per dare un po’ di vita alla vostra TV, al computer o per una postazione da gioco, vista la potenza a disposizione. Non è il massimo della portabilità, l’app non è così evoluta come quelle di altri brand, ma sono solo delle piccolezze ampiamente superate da prestazioni decisamente sopra la media e da una versatilità che saprà regalarvi molte soddisfazioni.

Pro: potenza elevata



ingressi per microfono e chitarra



ottima autonomia Contro: portabilità limitata



applicazione semplice



manca un ingresso digitale

Voto finale: 8.8