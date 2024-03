Tronsmart è un marchio specializzato nella realizzazione di speaker di buona qualità , pensati sia per rallegrare le feste (vedi il caso del recente Trosmart Bang SE) che per essere utilizzati in numerose circostanze. Tra gli speaker più eclettici, ideali sia per la scrivania che per l’outdoor, troviamo indubbiamente Tronsmart T7, lanciato ormai quasi due anni fa ma ancora in grado di dire la sua in un panorama variegato.

Abbiamo dunque deciso di riprovarlo per capire se è tuttora un prodotto valido o se il tempo ha in qualche modo lasciato il segno su questo speaker portatile.

Una scheda tecnica attuale

Nonostante il lancio ufficiale risalga al mese di agosto 2022, Tronsmart T7 ha una scheda tecnica ancora molto attuale, a partire dalla connettività Bluetooth 5.3 e dalla presenza di un connettore USB-C per la ricarica della batteria interna che avviene con una potenza massima di 10 watt. Lo speaker può quindi essere collegato a qualsiasi fonte sonora in modalità wireless, dal PC al tablet, dallo smartphone allo smartwatch, ma grazie alla presenza di uno slot microSD può funzionare anche in modalità stand-alone. Vi basterà dunque copiare la vostra musica preferita in una scheda microSD per poterla ascoltare senza che sia necessaria la presenza di una qualsiasi sorgente.

Il collegamento via Bluetooth con lo smartphone si rivela sempre molto stabile, con una copertura di una ventina di metri in spazi aperti e di una decina in casa, anche con un paio di pareti in mezzo. La presenza di un microfono consente di interagire con gli assistenti vocali come Siri o Gemini (che sta ormai mandando in pensione Google Assistant): lo abbiamo provato con un Pixel 6 con Gemini e non abbiamo avuto alcun problema nel riconoscimento dei comandi e nel ricevere risposte alle nostre domande, anche in situazioni rumorose.

La batteria integrata si ricarica completamente in poco meno di tre ore, partendo da zero, e secondo il produttore può raggiungere le 12 ore di autonomia, un dato che ovviamente è soggetto a numerose variabili. Oltre al volume di ascolto va infatti tenuto conto del sistema luminoso a LED, che circonda la rotella di regolazione del volume, posta nella parte superiore dello speaker. Utilizzando l’altoparlante col volume all’80% circa e tenendo acceso il LED, abbiamo superato tranquillamente le 10 ore di utilizzo, con una percentuale di carica residua sempre attorno al 10%, mentre con un volume leggermente più basso (attorno al 60%) e tenendo la luce spenta, abbiamo raggiunto circa 15 ore con una singola carica, risultati davvero molto interessanti.

Anche tenendo il volume al massimo e i LED sempre accesi, situazione tipica di una festa tra amici, è possibile arrivare ad almeno 8 ore utilizzando il Bluetooth, qualcosa in più se utilizzate la musica presente nella microSD.

Qualità decisamente elevata

Con una potenza nominale in uscita di 30 watt, Tronsmart T7 è in grado di farsi sentire in qualunque situazione, e animare senza troppi problemi anche le vostre feste più movimentate. Nascosti da un tessuto mesh di colore nero, di ottima fattura, troviamo due tweeter e un woofer, in grado di creare un suono stereo a 360 gradi, con una resa davvero soddisfacente in tutte le frequenze.

I bassi sono uno dei punti di forza del brand e questo T7 non fa eccezione. Le frequenza basse vengono rese in maniera davvero impeccabile, restando sempre controllate, senza andare a coprire il resto del suono. Le frequenza medie vengono rese in maniera ottimale, gli alti sono leggermente sacrificati ma rimangono comunque decisamente godibili.

Oltre che per ascoltare musica di diversi generi, con risultati costanti e una qualità molto elevata, abbiamo provato a utilizzare Tronsmart T7 anche guardando alcuni film e dobbiamo dire che la qualità sembra quasi migliorare, con la voce che viene riprodotta in maniera cristallina permettendo di cogliere anche le sfumature più piccole che con altri prodotti potrebbero sfuggire.

Lo abbiamo provato in ambienti di medie dimensioni (circa 30 metri quadri) e la potenza sonora è più che adeguata, ma anche in ambienti esterni. In quest’ultimo caso è probabile che accoppiando due speaker i risultati siano decisamente migliori, ma a meno che non dobbiate animare una festa disco, con musica a volume altissimo, questo altoparlante Bluetooth risulta ideale per serate in compagnia, grigliate o feste di compleanno.

Un altoparlante tuttofare

La certificazione IPX7 è un plus da non sottovalutare, visto che potete utilizzarlo senza alcun problema anche all’aperto, nelle feste a bordo piscina o al mare, senza che dobbiate temere di danneggiarlo a causa di qualche schizzo d’acqua o di cadute accidentali. La presenza del Bluetooth 5.3 garantisce un’ampia copertura, soprattutto all’aperto, consentendo di posizionare lo speaker molto distante dalla fonte, 15-20 metri non hanno mai rappresentato un problema nei nostri test.

La modalità TWS permette di accoppiare 2 speaker, creando così un sistema realmente stereo, con un algoritmo che si occupa della ripartizione dei canali audio, trasformando quindi un prodotto molto buono in una vera e propria “bestia” per le feste, con un costo decisamente contenuto e un rapporto qualità prezzo decisamente positivo.

La possibilità di caricare la propria musica preferita su una microSD torna decisamente utile se volete utilizzare lo speaker senza dover essere costretti a portare lo smartphone con voi, finendo poi per ridurre l’autonomia di entrambi i dispositivi. Camminate in montagna, campeggi e numerose altre situazioni diventano ancora più piacevoli con il giusto sottofondo musicale.

Non va dimenticata la companion app, che permette di intervenire sui parametri di equalizzazione del suono (operazione possibile anche utilizzando il tasto dedicato sullo speaker che attiva la modalità SoundPulse). Abbiamo citato in precedenza il microfono che può ovviamente essere utilizzato per rispondere alle chiamate, qualora l’altoparlante sia collegato al vostro smartphone.

Considerazioni finali e prezzo

Il tempo non ha lasciato dunque il segno su TronsmartT7, che pur non essendo il più recente degli speaker Bluetooth ha ancora le carte in regola per essere un best buy. Leggero, con un’ottima autonomia, ricco di funzioni, suono di qualità , resistenza all’acqua e funzionamento stand-alone ne fanno lo speaker ideale in numerose situazioni. A seguire trovate i link di acquisto su Amazon.

Acquistate Tronsmart T7 a 43,99 euro su Amazon