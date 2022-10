Negli ultimi tempi sto utilizzando con piacere due power bank di Anker che mi sono piaciuti così tanto da aver deciso di volervene parlare. Sono dei power bank e non c’è molto da dire, chiaro, però qualche informazione che può far comodo sul loro conto da raccontarvi c’è, anche perché, lo dico subito, sono entrambi affidabili, resistenti e sempre pronti. Si chiamano Anker 737 PowerCore e Anker 535 PowerCore e ve ne parlo qua sotto.

Anker 737 PowerCore

Lui è un power bank di fascia alta sotto ogni punto di vista, già dai materiali di qualità con cui è costruito e assemblato, ma soprattutto lo è lato tecnico, dove può contare su tutte le ultime tecnologie messe in campo da Anker. E questo si traduce in un prodotto di ottima qualità, affidabile, ben funzionante e sempre pronto all’uso, in qualsiasi condizione. Poi, cosa non da poco, possiede una capacità di 24000 mAh, per cui può ricaricare 1,5 volte un comune portatile e 4-5 volte i comuni smartphone, più uscite per la ricarica veloce, sia in formato USB-A che USB-C, fino a 140 W e una porta USB-C per essere ricaricato e ricaricare. Una menzione a parte merita la sua chicca, che si attiva in automatico quando gli si collega un dispositivo da ricaricare e che può essere richiamata tramite il tasto fisico: parlo del display, che è un qualche cosa in più di veramente comodo perché permette di avere informazioni sulla sua carica residua, sui suoi tempi di ricarica, sulla velocità di ricarica dei dispositivi collegati in Watt, sulla sua temperatura interna, sullo stato della salute della sua batteria e su altri parametri ancora. E tutto questo in un design accattivante, raffinato e moderno dal peso di 630 grammi e dalle dimensioni di 155,7 x 54,6 x 49,5 mm. Anker 737 PowerCore è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 149,99 euro.

Anker 535 PowerCore

Anker 535 PowerCore è più il classico power bank, già a partire dal design a forma di lingotto. È anche lui ben costruito per materiali e aspetto estetico ed è affidabile, ma è di una fascia inferiore. Ciò significa che propone una capacità di 20000 mAh, una ricarica veloce fino a 30 W, due uscite USB-A e USB-C per ricaricare i dispositivi, una porta USB-C per ricaricare ed essere ricaricato e un sistema di LED integrato nel tasto fisico per visualizzare la sua carica residua. È leggero e non troppo ingombrante, perciò l’ideale da portare in giro, magari in borsa. Tutto questo si traduce in un prezzo di molto inferiore e di 39,99 euro su Amazon.

