Un numero sempre più ampio di utenti si rivolge ogni giorno ad Amazon per i propri acquisti e butta un occhio alle recensioni presenti al fine di orientare le proprie decisioni tra milioni di prodotti disponibili; peccato che moltissime di quelle recensioni — che pure giocano un ruolo tutt’altro che trascurabile sulle fortune dei prodotti in vendita sull’ecommerce più famoso tra gli utenti occidentali — siano false e finiscano per trarre in inganno gli acquirenti meno smaliziati.

Per questo motivo, può tornare utile conoscere alcuni semplici accorgimenti che possono aiutare a riconoscere all’istante le recensioni false e a distinguerle da quelle autentiche. Peraltro, è il momento migliore per iniziare a metterli in pratica, visto che l’Amazon Prime Day 2022 è ormai alle porte e ve ne abbiamo già parlato ampiamente nelle scorse settimane, segnalandovi: le date ufficiali, le offerte già attive, dei buoni motivi per attendere, la promozione di Warehouse, cinque curiosità da conoscere sull’evento e i numeri impressionanti dello stesso.

La piaga delle recensioni false su Amazon

Come si diceva in apertura, le recensioni orientano le decisioni d’acquisto di tanti utenti Amazon, tentando sostanzialmente di sopperire alla mancanza di contatto diretto e di interazione personale degli ecommerce rispetto ai negozi fisici.

Peccato che il colosso dello shopping online faccia ormai da anni i conti con la piaga delle recensioni false. Sì, perché lì fuori ci sono non pochi rivenditori attivi sul marketplace di Amazon dediti all’acquisto di recensioni fasulle allo scopo di alterare in maniera scorretta le valutazioni dei propri prodotti, oppure di affossare venditori concorrenti. Il discorso si applica anche e ancora di più ai nuovi prodotti che entrano in un mercato consolidato: le recensioni positive aiutano ad attirare l’attenzione e acquistarne in grande quantità permette di risalire la china, anche se in maniera tutt’altro che corretta.

Pratiche di questo tipo sono possibili anche per via del fatto che l’algoritmo di ricerca di Amazon non è sufficientemente avanzato da identificare le recensioni false, preferendo piuttosto posizionare più in alto nei risultati di ricerca i prodotti con le valutazioni più positive. Insomma, l’acquisto di recensioni false permette a certi rivenditori di ottenere una visibilità che altrimenti non avrebbero.

Come funzionano: un mercato enorme

Alla luce di quanto detto, non sorprende affatto che esista un enorme mercato dove è possibile acquistare recensioni false per Amazon. Non ci credete? Date un’occhiata ai servizi che offrono siti web come Reviewsub e Amazon Review (il presente non è un invito a farne uso, anzi).

Amazon sta provando da tempo a risolvere il problema, con scarsi risultati. D’altra parte di vicende note — anche clamorose — ce ne sono state diverse negli ultimi anni e ve le abbiamo sempre puntualmente raccontate: dalla questione relativa proprio al mercato italiano, al ban di alcuni (per usare un eufemismo) rivenditori cinesi di accessori anche molto noti, fino alle più recenti vicende legali. Alcune di queste realtà hanno persino scelto vie diverse per condurre i propri affari, dai gruppi Facebook ad altre piattaforme di contrattazione privata; non sono neppure rari i casi di venditori che si mettono direttamente in contatto con gli acquirenti chiedendo recensioni positive in cambio di sconti o di prodotti in regalo.

Qualche consiglio utile per riconoscere le recensioni false su Amazon

Il problema, nonostante gli sforzi di Amazon, è ancora pienamente attuale, per questo motivo ci sono alcuni accorgimenti che è bene fare propri prima di completare un acquisto.

“Acquisto verificato”

Un primo consiglio da mettere in pratica è quello di non fermarsi alla valutazione in stelle, ma di spulciare le recensioni del prodotto visionato tenendo d’occhio il tag “Acquisto verificato”. Quest’ultimo non rappresenta una vera e propria garanzia, ma è comunque preferibile saltare del tutto le recensioni che ne sono sprovviste.

Occhio critico e scetticismo

Il secondo comportamento che vi invitiamo a mettere in pratica consiste banalmente (ma non troppo) nel tenere gli occhi aperti e nel valutare sempre con una buona dose di scetticismo ciò che leggete: se le recensioni fanno uso degli stessi termini generici e altisonanti, sia positivi che negativi, e se risultano essere state pubblicate in gran numero nell’arco di pochi giorni — si suggerisce di impostare la visualizzazione delle recensioni più recenti per avere un quadro più chiaro —, non fidatevi. In presenza di questi campanelli d’allarme, non confidate ciecamente neppure nel badge “Acquisto verificato”: potrebbero essere state adottate pratiche ancora meno trasparenti come il Brushing Scam. Un altro indicatore da non sottovalutare è la presenza di errori ortografici e grammaticali, soprattutto nelle recensioni in lingua inglese.

In linea di massima, una recensione autentica tende ad essere più articolata di una falsa, inoltre i recensori senza secondi fini sono soliti evidenziare sia i lati positivi che quelli negativi dell’acquisto, che possono essere riferiti alla spedizione, al confezionamento, al prodotto in sé; senza dimenticare che la presenza di eventuali difetti viene solitamente provata con foto e/o video.

Recensioni e recensori

Se un prodotto sconosciuto di un brand non noto presenta migliaia di recensioni positive, siate sospettosi: non è improbabile che molti di quei commenti siano falsi e che siano stati acquistati copiosamente per scalare i risultati di ricerca. Entrate nelle recensioni, probabilmente ritroverete molte delle caratteristiche poc’anzi menzionate. Potreste anche trovare molteplici riferimenti a prodotti di un brand concorrente: è una pratica molto comune con bot e recensioni pagate.

Fare un controllo sul profilo di un recensore non è mai una cattiva idea: se nella sua cronologia vedete tutte valutazioni estremamente positive o negative, tutte recensioni molto brevi e generiche, magari tutte pubblicate lo stesso giorno, non fidatevi, anzi segnalatelo.

Siti web terzi per scovare recensioni false

Se non avete voglia di eseguire manualmente questi controlli ogni volta che effettuate un acquisto su Amazon, potete utilizzare dei servizi che si occupano di eseguire un’analisi approfondita di tutte le recensioni di un prodotto e di fornire una valutazione ripulita di quelle false (differenziando il totale delle recensioni, quelle non verificate, i potenziali spam, etc.). Alcuni esempi di servizi di questo tipo sono Fakespot, ReviewMeta e The Review Index.

Infine, badate bene: la finalità di questa guida non è né quella di spaventarvi, né quella di farvi desistere dall’effettuare acquisti su Amazon, bensì quella di farvi prendere decisioni più accorte e informate. A questo proposito, non dimenticate l’Amazon Prime Day 2022 prenderà il via alle 00:01 di martedì 12 luglio, salvate tra i preferiti la nostra pagina dedicata per seguirlo insieme a noi.