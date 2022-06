Mancano poco meno di 20 giorni all’inizio dell’Amazon Prime Day 2022, la due giorni di offerte estive proposte dal colosso dell’e-commerce, e vi riportiamo un’anticipazione che potrebbe fare gola a molti: anche Amazon Warehouse sarà della partita.

Amazon, infatti, ripropone una ben nota promozione di successo dedicata al proprio marketplace presso il quale è possibile acquistare prodotti usati, anche pari al nuovo, a prezzi (spesso) molto vantaggiosi.

Prime Day 2022: ecco quale sarà la promo per Amazon Warehouse

Come anticipato in apertura, in occasione dell’Amazon Prime Day 2022 verrà riproposta anche la storica promozione riguardante Amazon Warehouse (o Warehouse Deals), il marketplace che mette in vendita prodotti usati, anche pari al nuovo, a prezzi che possono spesso rivelarsi molto vantaggiosi.

Il motivo principale che può spingere all’acquisto di un prodotto Amazon Warehouse è che questo gode degli stessi benefici di Amazon, a partire dalle spedizioni per arrivare alla gestione dei resi e all’assistenza clienti. Per maggiori informazioni su Amazon Warehouse, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Tornando al fulcro dell’articolo, in occasione del Prime Day 2022 tutti gli iscritti al programma Amazon Prime potranno accedere alle offerte proposte. Nello stesso periodo, anche la sezione Amazon Warehouse presenterà una interessante promozione, declinata in due round:

Dal 8 al 11 luglio: -10% extra su una selezione di articoli premium

Nel primo round, periodo 8-11 luglio 2022, sarà possibile ottenere uno sconto extra del 10% su una selezione di articoli premium Amazon Warehouse Dal 12 al 13 luglio: -20% extra su un’ampia selezione di prodotti

Nei due giorni del Prime Day 2022, invece, gli utenti iscritti ad Amazon Prime potranno godere di uno sconto extra del 20% su un’ampia selezione di prodotti Amazon Warehouse; sarà una vera occasione per fare grandi affari.

Sebbene ancora non si conoscono i dettagli relativi ai prodotti Amazon Warehouse che rientreranno nei due round di promozioni, permettendo di sfruttare lo sconto extra del 10% prima e del 20% poi, possiamo anticiparvi che si tratterà di due selezioni diverse di prodotti.

