Lo scorso mese Amazon ha deciso di bannare alcuni produttori dalla propria piattaforma a causa di condotte ritenute illecite e tra le aziende interessate vi era anche il popolare brand Aukey.

Tali aziende sono state accusate di incentivare in modo illecito le false recensioni da parte degli utenti (anche dietro pagamento di compensi o l’elargizione di buoni da spendere sulla piattaforma) e, a quanto pare, l’iniziativa di contrasto contro queste pratiche da parte del colosso dell’e-commerce non si è conclusa: dagli Stati Uniti, infatti, arriva la notizia del ban di un altro celebre brand come RavPower.

Amazon banna dalla propria piattaforma i prodotti RavPower

Il team di Amazon non ha ancora reso nota la motivazione che ha portato alla decisione di bannare RavPower ma non è difficile immaginare cosa possa essere successo: domenica, infatti, Nicole Nguyen di TheWall Street Journal ha pubblicato un articolo per raccontare che il suo nuovo caricabatterie RavPower includeva un’offerta per una carta regalo da 35 dollari in cambio di una recensione, ossia un’iniziativa che Amazon ha già confermato essere in aperta violazione della politica aziendale (le recensioni “incentivate” sono vietate dal 2016).

Pertanto, tutti gli elenchi di prodotti di RavPower sono scomparsi, lasciando spazi bianchi nella vetrina Amazon dedicata a tale azienda e le ricerche del termine “RavPower” non fanno apparire alcuno dei device realizzati da questo brand.

In pratica, sembra essersi ripetuto ciò che è già accaduto lo scorso mese per Aukey, Mpow e altri rivenditori di elettronica meno conosciuti. RavPower, tuttavia, ha un proprio store online che ben si posiziona nelle classifiche delle ricerche di Google e, pertanto, potrebbe superare il ban subito dal colosso dell’e-commerce.

