Mancano solo tre settimane all’Amazon Prime Day 2022, che si terrà tra il 12 e il 13 luglio, ma sul sito sono già disponibili diverse offerte sugli smartphone Android (e non solo) che vale la pena scoprire. Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media potrebbe essere il momento giusto.

Quattro smartphone Android in offerta in attesa dell’Amazon Prime Day 2022

Le offerte Amazon che stiamo per farvi scoprire riguardano una coppia di smartphone Redmi e di smartphone Huawei: quattro dispositivi di fascia media tutti sotto i 400 euro e tutti con 128 GB di memoria interna. Stiamo parlando di Redmi Note 11 Pro+ 5G, disponibile in sconto sia nella versione Star Blue sia in quella Graphite Gray, Redmi Note 10 Pro, Huawei Nova 8i e Huawei Nova 9.

Redmi Note 11 Pro+ 5G è la punta di diamante della serie: riprende alcune caratteristiche del modello Pro, differenziandosi soprattutto per la batteria. Mette a disposizione display AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 920 5G, 6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (con pixel binning), connettività 5G e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 120 W. Lanciato in Italia ad aprile 2022 a prezzi tra i 449,90 e i 499,90 euro, è ora acquistabile in promozione a 379,90 euro nella versione 6-128 GB.

Redmi Note 10 Pro offre anch’esso uno schermo AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz, accompagnato in questo caso dal SoC Qualcomm Snapdragon 732G con connettività 4G, da 6 o 8 GB di RAM, da 64 o 128 GB di memoria interna, da una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (sempre con pixel binning) e da una batteria da 5020 mAh con ricarica rapida da 33 W. Lanciato a fine marzo 2021 a prezzi tra i 299,90 e i 349,90 euro, è ora disponibile in offerta su Amazon a 249,90 euro in versione 6-128 GB.

Passiamo in casa Huawei con Nova 8i e Nova 9: il primo mette a disposizione display IPS da 6,67 pollici Full-HD+, SoC Qualcomm Snapdragon 662, 6-128 GB di memorie, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, connettività 4G e batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 W; il secondo display OLED da 6,57 pollici Full-HD+ a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 778G con connettività 4G, 8-128 GB di memorie, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e batteria da 4300 mAh con ricarica rapida da 66 W. Lanciati in Italia a settembre e ad ottobre 2021 al prezzo di partenza di rispettivamente 349 e 499,90 euro, sono ora acquistabili in sconto a 249,90 e 379,90 euro.

In aggiunta tra le offerte Amazon attualmente a disposizione possiamo trovare diversi smartwatch (come Huawei Watch e Huawei Watch GT 3, proposti a partire da rispettivamente 199,90 euro e 179,90 euro) e un accessorio particolarmente utile in questo periodo: una coppia di custodie universali impermeabili per portare lo smartphone al mare o in piscina senza patemi. Per scoprire tutte le offerte disponibili su Amazon in attesa del Prime Day 2022 potete seguire il link qui sotto:

