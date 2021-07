Continua la guerra dichiarata da Amazon alle aziende che si fanno strada sulla popolare piattaforma di e-commerce a suon di false recensioni e, dopo avere bannato diverse aziende cinesi all’inizio di maggio, il colosso statunitense ha preso analoghi provvedimenti nei confronti di Choetech.

E così anche Choetech, azienda che si occupa di caricabatterie wireless, power bank e cavi, si va ad aggiungere all’elenco di popolari produttori che sono stati “gentilmente accompagnati alla porta” da Amazon, facendo compagnia a brand come Aukey, TomTop, Mpow, Tacklife e RAVPower.

Amazon ha bannanto un altro venditore di accessori dal proprio store

Nelle scorse ore le varie inserzioni di Choetech sono state oscurate e, sebbene la causa di tale rimozione debba ancora essere confermata da Amazon, è facile ipotizzare che la ragione sia la medesima che ha spinto a prendere l’analoga iniziativa nei confronti di altri brand, ossia l’utilizzo di un sistema che incentivava gli utenti a pubblicare recensioni per ottenere sconti e buoni.

Pur avendo un proprio sito Web (quello di Choetech lo trovate seguendo questo link), per un rivenditore perdere la possibilità di sfruttare l’enorme platea di utenti Amazon è un duro colpo, soprattutto in un momento storico come quello attuale in cui l’e-commerce è in continua ascesa e la maggior parte degli acquirenti si affida per i propri acquisti alle principali piattaforme.

La tempistica di questi provvedimenti di Amazon potrebbe essere in un certo senso legata alla situazione che sta attualmente vivendo il colosso dell’e-commerce, sotto indagine antitrust con Google nel Regno Unito: non è possibile escludere, infatti, che il colosso statunitense tema che il sistema di false recensioni finisca sotto la lente di ingrandimento delle autorità che regolano il mercato.

E a beneficiare di questi ban sono i piccoli venditori di accessori, che pian pian si stanno trovando “liberati” dai colossi del settore e con un’enorme platea di potenziali utenti da soddisfare con le proprie offerte.

